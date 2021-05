Resident Evil Village wczytuje się błyskawicznie na PS5. Xbox może się schować

Materiał Digital Foundry z Resident Evil Village ukazuje wielką różnicę w szybkości wczytywania gry na różnych konsolach. PlayStation 5 pokonało pod tym względem konkurencję bez problemu. Nieco inaczej sprawa wygląda w kwestii płynności działania.

Village trafiło już w ręce graczy i recenzentów. Następstwem premiery są liczne porównania wersji z różnych platform. Specjaliści z Digital Foundry zajęli się dokładnym sprawdzeniem gry na PS5 i Xbox Series.

Testy wykazały kilka ciekawych różnic. Resident Evil Village działa nieco mniej stabilnie na PS5 względem Xbox Series X. Na konsoli Sony gra czasami gubi kilka klatek i o ile raczej nie odczujecie tego w trakcie rozgrywki, tak różnica jest widoczna na pomiarach.

Ciekawiej robi się, kiedy spojrzymy na porównanie czasów wczytywania gry. Xbox Series X załaduje ją w około 8 sekund, co jest całkiem niezłym wynikiem. Mimo to, osiąg ten nijak ma się do tego, co odczują gracze z PS5, gdzie Village wczytuje się w około 1.5 sekundy. Tytuł Capcom pokazuje ogromny potencjał zastosowania dysków SSD w konsolach.

Warto pamiętać jednak, że prędkość wczytywania gry zależy od wielu czynników, między innymi optymalizacji. Z testów innych gier wynika, że póki co PS5 góruje nad konkurencją w tej kwestii. Nie jest to jednak stuprocentowa dominacja i zdarzają się wyjątki.

Dodatkowo często sprawa wygląda tak, że gry uruchomimy szybciej na PS5, ale momentami działają one o kilka klatek mniej płynnie od wersji na Xbox Series X. Niemniej w Resident Evil Village różnica we wczytywaniu jest gigantyczna. Ciekawe, jak sytuacja będzie wyglądać w kolejnych grach na konsolach nowej generacji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.