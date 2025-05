Dla wielu graczy to była gra, od której wszystko się zaczęło – surowy klimat postapokalipsy, nieliniowa fabuła i wolność wyboru, jakiej wcześniej w RPG nikt nie oferował. Dziś jednak wygląda jak z innej epoki. Fani od lat marzą o odświeżonej wersji pierwszego Fallout, ale Timothy Cain, współtwórca legendarnego tytułu, właśnie ostudził te nadzieje: remaster raczej nie powstanie – i to z bardzo konkretnych powodów.

Oryginalny Fallout nie wróci, bo… skasowano kod gry

Na swoim YouTube’owym kanale Cain wspomina moment, gdy odchodził z Interplay – studia, które w 1997 roku wypuściło pierwszego Fallouta. Zgodnie z polityką firmy, musiał usunąć cały kod źródłowy i materiały robocze. Czyli dosłownie: nic nie zostało. Bez tych danych stworzenie remastera oznaczałoby budowanie gry całkowicie od zera. A to już nie remaster, tylko remake – i to ekstremalnie trudny, bo oryginał powstał na narzędziach, które dziś są nie do odzyskania.

Cain mówi wprost: nawet gdyby Bethesda – obecny właściciel marki – chciała zrobić remaster, to trafi na ścianę. Cutscenki z oryginału powstały przy użyciu zamkniętych, wewnętrznych programów, których dziś nikt nie ma. Do tego dochodzą problemy prawne, m.in. z licencją na muzykę. No i są jeszcze bugi – niektóre tak głęboko zakorzenione w kodzie, że bez dostępu do oryginału nie sposób ich ruszyć.

Nie chodzi więc o brak chęci – chodzi o to, że Fallout 1 to dziś cyfrowy zabytek. Nikt już nie produkuje części do tego wehikułu, a instrukcja obsługi spłonęła razem z kodem źródłowym. Cain przyznaje: tak, byłby to wspaniały projekt.

Na szczęście nie wszystko stracone. W sieci krążą wiarygodne doniesienia, że Fallout 3 Remastered jest już w produkcji. Tam kod nadal istnieje, a technologia nie jest aż tak archaiczna. Odświeżenie tej odsłony może więc być świetną okazją, by znów zanurzyć się w radioaktywnym świecie – tym razem z lepszą grafiką i usprawnieniami technicznymi.

Źródło: tech4gamers.com