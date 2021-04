Zniszczenia zostaną, konie nie znikną. RDR 2 z immersyjnym modem

W ostatnim czasie popularnośc zdobywa modyfikacja Enhanced Entity and World Persistence 1.4 do Red Dead Redemption 2. Dzięki rozszerzeniu pozbędziesz się wszystkich mechanik blokujących Ci zatopienie się w świecie gry.

Wielu na pewno zgodzi się ze stwierdzeniem, że immersja w realistycznych grach fabularnych jest bardzo ważna. Często deweloperzy muszą w swoich produkcjach stosować mechaniki, które w niezgrabny sposób przypominają nam o tym, że to tylko gry. Omawiana w artykule modyfikacja robi wszystko, by właśnie tak nie było, dlatego warto się nią zainteresować.

Read Dead Redemption 2 już Cię nie wybije ze świata gry

Twórca moda skupił się na pozbyciu paru nierealistycznych zachowań gry. Po instalacji świat RDR2 nie będzie już usuwał obiektów z miejsc, gdzie je pozostawiliśmy, po kolejnym ekranie ładowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będziemy musieli się już przejmować sytuacjami, kiedy to powóz, koń albo jakiś przedmiot znikną nam z ważnego dla nas miejsca. Silnik gry nie usunie także wszelkich zniszczeń pozostawionych przez gracza, dlatego będziemy mogli to strategicznie wykorzystywać.

Autor zoptymalizował swój twór tak, by nie odczuć spadku wydajności podczas gry. W plikach został zaimplementowany system, który w odpowiednich momentach wyłącza funkcjonalność dodatku, dlatego FPSy nie powinny się zmniejszać.

Enhanced Entity and World Persistence 1.4 możemy w pełni konfigurować do swoich potrzeb. To świetny mod wprowadzający mało zmian, jednakże bardzo przydatnych. Bardzo polecamy przetestować go, aby móc jeszcze głębiej zatopić się w fabule Red Dead Redemption 2.

Link do pobrania znajduje się tutaj.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.