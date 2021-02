Grafika w Red Dead Redemption 2 dzięki karcie RTX 3090 zapewnia ucztę dla oczu

Grafika w Red Dead Redemption 2 z kartą RTX 3090 na pokładzie to nowa jakość. Aż chce się ruszyć w stronę zachodzącego słońca.

Digital Dreams to profil na na youtube prezentujący m.in. materiały wideo z gier, które ocierają się o fotorealizm. Tym razem na warsztat wzięto słynny hit od studia Rockstar, który 26 października 2018 roku ukazał się na komputerach PC.

Chociaż sandbox prezentował się fenomenalnie już na PS4, to dzięki najnowszej technologii, możemy na nowo odkryć piękno dzikiego zachodu. Wchodząc w posiadanie karty RTX 3090 (kosztującej obecnie około 9 tysięcy złotych!) osiągniemy wymarzony rezultat. Jeżeli brak Wam środków na ten sprzęt, to na naszej stronie znajdziecie wskazówki jak zdobyć fundusze (do porad podejdźcie jednak z przymrużeniem oka).

Na załączonym materiale filmowym możecie dostrzec świat pełen detali, urzekające scenografie i płynność cieszącą oko. Jak widać z gry da się wykrzesać bardzo wiele, o ile dysponujemy silną maszyną.

Co do zaoferowania ma Red Dead Redemption 2 na PC?

Całe szczęście komputerowa wersja trakująca o przygodach Arthura Morgana, była wielokrotnie łatana. Produkcja w momencie premiery nie spełniała oczekiwań graczy, strasząc bugami i fatalną optymalizacją. Obecnie jednak wielu konsumentów preferuje edycję dedykowaną blaszakom, a to za sprawą modów. Niektóre modyfikacje są doprawdy pomysłowe i wywołają uśmiech na twarzy największego ponuraka. Pozwalają chociażby na przemieszczenie się łódką po dachu, czy też na metamorfozę głównego protagonisty w papugę. Możecie nawet zmniejszyć rozmiary konia i ujeżdżać rumaka niczym miniaturowego kucyka. Sięgnięcie po wersję komputerową wydaje się więc sensowne, nawet jeżeli zjedliście zęby na którejś z konsolowych edycji. Dodatkowo trzeba wspomnieć o możliwościach, jakie rozpościerają się przed Red Dead Online.

Przypominamy, że od pewnego czasu możecie nabyć oddzielnie tryb multi do RDR 2. Rzecz jasna moduł sieciowy odstaje od tego co znają gracze z GTA Online, natomiast gracze lubujący się w prowadzeniu strzelanin o zachodzie słońca w westernowym klimacie, będą ukontentowani. Niektórzy cyfrowi kowboje narzekają co prawda na duże koszty związane z nabywaniem dodatkowych pakietów. Nie da się niemniej ukryć, że podobne zarzuty można byłoby skierować w stroną trybu Grand Theft Auto, nastawionego na potyczki wieloosobowe. Świetnie byłoby zostać szczęśliwym posiadaczem RTX 3090 i cieszyć się doskonałą oprawą (bez względu na tryb gry) w Red Dead Redemption 2. Niestety zaporowe ceny i braki kart w hurtowniach, wystawiają naszą cierpliwość na próbę.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.