Recenzje Marvel’s Guardians of the Galaxy. Noty wysokie, ale nie najwyższe

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Zeszło embargo na recenzje gry Marvel’s Guardiands of the Galaxy. Recenzenci redakcji z całego świata podzielili się swoimi opiniami na temat nowych Strażników Galaktyki. Jak wypadają oceny i co się powtarza w odczuciach redaktorów?

Marvel’s Guardians of the Galaxy wypada dobrze i raczej nie można tu mówić o czymś więcej. Oceny wahają się zwykle od 7 do 8, a jedynie Game Informer wystawił najwyższą notę (8.5). Pozostałe redakcje raczej są ze sobą zgodne pod kątem noty końcowej i nie wystawiają się przed szereg.

PCGamer – 70/100

GamesRadar – 4/5

Game Informer – 8.5/10

Forbes – 8/10

Push Square – 8/10

Gamespot – 7/10

Screenrant – 3.5/5

VG247 – 4/5

Przeważająco często chwalony jest system walki, choć i tu nie każdemu przypadł do gustu. Kilka redakcji wymienia, że pozostali członkowie Strażników Galaktyki poza Star-Lordem nie mają na tyle różnorodnych zdolności, by korzystać z nich strategicznie. Chwalony jest również soundtrack, a także zmienna historia pozwalająca dokonać kilku ważnych wyborów.

Z pomniejszych niedociągnięć wymieniana jest jeszcze kwestia powtarzających się podczas starć dialogów oraz kilka niedociągnięć technicznych. Mimo to, gra jak widać wyżej, zbiera dość pozytywne oceny.