Rayman powróci? Ubisoft Milan pracuje nad nową grą AAA

Minęło ponad dziesięć lat od premiery Rayman Legends, a fani wciąż zadawali to samo pytanie: czy Ubisoft jeszcze pamięta o swoim dawnym bohaterze? Teraz wygląda na to, że odpowiedź brzmi „tak” – i to w wielkim stylu. Ubisoft Milan, studio odpowiedzialne za Mario + Rabbids, oficjalnie rozpoczęło rekrutację do dużej gry AAA osadzonej w świecie Raymana.

Rayman szykuje się do powrotu?

Ogłoszenia o pracę nie pozostawiają wiele miejsca na domysły. Studio szuka Senior Game Designera i 3D Gameplay Animatora do projektu opisanego jako „prestiżowy tytuł AAA” w ramach marki Rayman. Kandydaci powinni mieć doświadczenie w projektowaniu systemów rozgrywki i animacji postaci, a także wykazać się wyczuciem stylu i intuicją w budowaniu gier, które są „zabawne i przystępne” – brzmi znajomo, prawda?

Choć Ubisoft nie zdradził jeszcze oficjalnych szczegółów, wcześniejsze przecieki sugerują, że może chodzić o remake jednej z klasycznych odsłon serii. A biorąc pod uwagę, jak wiele graczy z sentymentem wspomina Rayman 2: The Great Escape czy Rayman 3: Hoodlum Havoc, nie byłoby to złym ruchem. Z drugiej strony — kto wie, może czeka nas zupełnie nowa przygoda?

Zobacz też: DOOM: The Dark Ages za wolny? Nowy mod usuwa irytujące slow motion z walki

Ostatni raz Rayman pojawił się w DLC do Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ale to nie to samo, co pełnoprawny powrót. Jeśli nowy projekt rzeczywiście trafi na aktualną generację konsol i PC, to może być coś więcej niż tylko nostalgiczny ukłon — to może być nowy początek dla jednej z najbardziej charakterystycznych ikon platformówek.

Źródło: wccftech.com