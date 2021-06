Zadziwiająco wielu graczy wbija platynę w Ratchet & Clank: Rift Apart

Choć od premiery nowego Ratchet & Clank minęły nieco ponad dwa tygodnie, wiele osób zdołało już przejść ten tytuł. Co ciekawe, 55 procent z tych, którzy przeszli, pokusiło się o platynę.

Ratchet & Clank: Rift Apart zadebiutowało 11 czerwca. Okazuje się, że przez zaledwie kilkanaście dni od premiery platformówki wiele osób zdążyło ją skompletować, zgarniając wszystkie odznaczenia.

Na stronie gry w PSNProfiles.com widnieje statystyka, która wyjawia, że zdobywanie platyny w nowym Ratchet & Clank jest bardzo częstą praktyką. Ściśle mówiąc, do 27 czerwca o najcenniejsze trofeum pokusiło się aż 55,12 procent osób, które grały w tytuł stworzony przez Insomniac Games.

Być może jednym z czynników wpływających na tę statystykę jest to, że produkcja nie jest specjalnie trudna czy długa. Na jej przejście trzeba poświęcić 10-12 godzin, natomiast wbicie platyny może zająć maksymalnie 20 godzin.

Ratchet & Clank: Rift Apart ukazało się wyłącznie na PS5. I jest to dobra gra – jej średnia ocen w serwisie Metacritic.com wynosi obecnie 88 procent (na podstawie 118 recenzji). Wiele osób, które zaczynają przygodę z tytułem, nie może się od niego oderwać – a to często skutkuje platyną. Nasz redaktor wsiąknął w świat produkcji i wystawił jej mocne 4,5/5. Recenzję znajdziecie pod tym adresem.