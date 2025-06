Ubisoft pod ostrzałem. R6: Siege X ogranicza darmową walutę akurat wtedy, kiedy pojawia się skórka za 50 dolarów

Najnowsza aktualizacja Siege X do znanej i niezwykle popularnej strzelanki taktycznej Rainbow Six Siege od Ubisoftu wprowadziła liczne ulepszenia typu quality-of-life. Okazuje się jednak, że oprócz tego wywołała również całkiem spore kontrowersje. Gracze dość szybko zauważyli, że Ubisoft postanowił znacząco zmniejszyć ilość zdobywanego Renown. Jest to darmowa waluta w grze, używana do odblokowywania operatorów i przedmiotów kosmetycznych.

Kontrowersje wokół nowych zmian w Rainbow Six Siege: X

Jak donoszą między innymi użytkownicy forum Reddit, zarobki Renown za rozegrane mecze spadły nawet o 200–300%. Wcześniej można było zdobyć kilkaset punktów Renown za wygraną, zwłaszcza z aktywnym boosterem. Teraz? Według wyliczeń użytkownika Newbieguy5000, wygranie rundy to zaledwie 7 punktów, a za przegrany mecz można dostać raptem 38 Renown, niezależnie od indywidualnych wyników.

Jak te zmiany tłumaczy sam Ubisoft? Nowy system ma zachęcać do codziennego grania. W tym celu dodano bonusy wynoszące 500 Renown za rozegranie dwóch meczów dziennie i 1,000 za awans na nowy poziom. Gracze uznali jednak, że to krok w stronę monetyzacji typu free-to-play, z wyraźnym ograniczaniem możliwości darmowego odblokowywania dodatkowych treści.

A co jest w tym wszystkim najgorsze? Dziwnym trafem, bo w tym samym czasie, Ubisoft wypuścił najdroższą skórkę w historii gry: Quintessence of Form dla Valkyrie. Kosztuje ona aż 50 dolarów. Jest to nowy typ przedmiotu kosmetycznego klasy Masterpiece, z animowanymi teksturami, specjalnymi animacjami inspekcji broni i ogromną liczbą efektów wizualnych. Skórka nie jest dostępna za Renown ani do odsprzedaży.

Źródło: PC Gamer