Ubisoft dodaje abonament do Rainbow Six Siege - gry sprzed 9 lat | Newsy - PlanetaGracza

Ubisoft to jedna z niewielu firm, która skutecznie jest w stanie regularnie zrażać do siebie graczy. Teraz poszło o nowy abonament w Rainbow Six Siege.

Korporacja całkiem niedawno sugerowała graczom, że powinni przywyknąć do tego, iż nie posiadają gier, które kupują, następnie kasując z ich bibliotek wycofaną z rynku pozycję, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Dodajmy do tego kontrowersje otaczające choćby Assassin’s Creed Shadows i wydawać by się mogło, że ciężko będzie przechlapać sobie bardziej.

Rainbow Six Siege z wersją “premium”

Jednak okazuje się, że da się zepsuć renomę mocniej i to będąc w tym pionierem takim, jak właśnie Ubisoft. Francuska korporacja niedawno zapowiedziała krok, który wywołał niemal dosłowny popłoch wśród fanów 9-letniej pozycji i graczy, którzy przez tyle lat silnie wspierali rozwój projektu. I to bardzo dobrego, bo mówimy o świetnej strzelance Rainbow Six Siege.

Zaskakująco kompetentna gra multiplayer od lat cieszy się sporymi sukcesami i stałą liczbą oddanych graczy. Teraz Ubi wpadło na pomysł, aby uczynić z niej nieco mocniejszą grę-usługę, czyli dorzucić w zasadzie obecną wszędzie formę subskrypcji. Można więc kupować “Członkostwo R6”, które daje nam całkiem sporo, w tym m.in. dostęp do przepustek sezonowych z odblokowanymi rzeczami do 10. poziomu, ekskluzywne skiny, limitowane przedmioty legendarne i jeszcze więcej.

Wszystko, co dostajemy w ramach R6 Membership

Wszystko za uiszczaną cyklicznie opłatę w wysokości 10 dolarów. Nie jest to może szczególnie dużo, a do tego mówimy o zdecydowanie opcjonalnej płatności, ale to nadal dodanie do gry sprzed 9. lat subskrypcji, która pasuje tu jak pięść do nosa. Skoro gra żyje po dziś dzień i cieszy się zainteresowaniem, to czemu ryzykować hejt ze strony graczy?

Ubisoft zaryzykował i się niestety sparzył. W sieci viralem stały się reakcje publiczności Blast R6 Major Manchester 2024, czyli turnieju, w którego trakcie pokuszono się o zapowiedź nowego modelu płatności. Cała ta sytuacja kojarzy się niejako z ujawnieniem Diablo Immortal, które również zostało wygwizdane przez publiczność.

