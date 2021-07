Ubi tłumaczy, dlaczego Rainbow Six Siege 2 raczej nie powstanie. „Zależy nam na Waszym zaangażowaniu”

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Rainbow Six Siege 2 oficjalnie nie powstanie. Ubisoft woli pozostać przy jednej grze i rozwijać ją tak, aby gracze byli zadowoleni.

Rainbow Six Siege to szalenie popularna gra. Ubisoft z początku miało prawo nie być zadowolone z jej wyników, ale regularne i sensowne aktualizacje doprowadziły grę na szczyt list growych bestsellerów.

Gra do dzisiaj jest rozwijana i trzyma się dobrze. Co ciekawe, niektórzy fani chcieliby jednak ujrzeć jej pełnoprawną kontynuację. Ubisoft postanowiło w końcu się do tego odnieść.

Siege jest grą ewoluującą – Siege przyszłości będzie się drastycznie różnić od dzisiejszego Siege, do tego stopnia, że moglibyśmy nazwać je Siege 2. Jednak jako zespół jesteśmy przekonani, że możemy wprowadzać te zmiany stopniowo, w ramach obecnego Siege. – napisał Creative Director gry, Leroy Athanssoff, na Reddicie

Poza faktem ciągłego i zaawansowanego rozwoju Siege, Ubi nie chce też sprawić, aby gracze byli zmuszeni do przesiadki na nową grę. Jakby nie patrzeć, taki ruch kosztowałby firmę na początku utratę wielu osób z bazy stałych bywalców serwerów. Rainbow Six Siege 2 mogłoby być po prostu zbędną inwestycją.

Zależy nam na Waszym zaangażowaniu w grę, nie chcemy przenosić się do nowej. Zamiast tego, chcemy chronić Wasze zaangażowanie i podnosić jego wartość poprzez ulepszanie Waszego obecnego „domu” (którym jest Siege). To jak remont starego domu, aby był nowoczesny, lśniący i atrakcyjny. – kontynuował

Oczywiście rozwój Siege nie kończy się na aktualizacjach rozgrywki i dodawaniu nowej zawartości. Ubisoft co rusz wprowadza do gry kolejne usprawnienia, a jeśli zajdzie taka potrzeba, zdecyduje się może nawet na znaczne usprawnienie grafiki. Stworzenie pełnoprawnej kontynuacji jest w tej chwili jednak całkowicie niepotrzebne.