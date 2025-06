PS6 może być hybrydą. Sony szykuje rewolucję na wzór Switcha

PS6 może być hybrydą. Sony trzyma karty przy orderach, ale rynek już spekuluje. Nowa konsola od Sony to wciąż tajemnica, ale coraz więcej wskazuje na to, że klasyczne granie może wkrótce zmienić formę.

Choć oficjalnych informacji na temat PS6 jeszcze nie ma, najnowsze wypowiedzi i działania Sony dają sporo do myślenia. Hideaki Nishino, szef PlayStation, unika konkretnych deklaracji, ale coraz częściej pojawiają się sugestie, że firma rozważa przenośno-stacjonarny model nowej konsoli. PlayStation Portal, urządzenie do streamingu z PS5, to pierwszy, ostrożny krok w kierunku mobilnego grania. I trudno go zignorować, biorąc pod uwagę sukces Nintendo Switch.

PS6 może zmienić podejście Sony

Dotychczas Sony konsekwentnie stawiało na potężne, stacjonarne maszyny, ale świat się zmienia. PS5 weszło na rynek w 2020 roku, więc jego cykl życia zbliża się do końca. W naturalny sposób pojawiają się spekulacje, że PS6 zadebiutuje około 2027 roku. To w zgodzie z dotychczasowym harmonogramem: PS4 – 2013, PS5 – 2020.

W grze jest kilka scenariuszy. Jeden zakłada klasyczną konsolę z ulepszoną specyfikacją. Najpewniej na chipie AMD, po tym jak Intel przegrał przetarg jeszcze w 2022 roku. Drugi, coraz bardziej prawdopodobny, sugeruje konsolę hybrydową, łączącą granie stacjonarne i mobilne. Shawn Layden, były szef PlayStation, przypomina jednak, że pełna cyfryzacja sprzętu mogłaby wykluczyć miliony graczy z regionów o słabszym dostępie do internetu.

To właśnie balans między nowoczesnością a dostępnością będzie kluczowy. Sony dominuje w ponad 170 krajach i nie może pozwolić sobie na decyzję, która odetnie część graczy (w teorii, bo każdy wie jak to jest z wymogiem PSN na PC). Zwłaszcza że konkurencja ze strony Microsoftu jest coraz bardziej agresywna, także w segmencie handheldów.

Plotki wskazują, że na PS6 mogą trafić m.in. Wiedźmin 4 oraz Physint Hideo Kojimy. Na razie jednak przyszłość pozostaje mglista, a Sony z pewnością będzie pilnie obserwować, jak rynek reaguje na każdy krok.

Źródło: IGN