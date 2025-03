Kolejne tytuły gry zmierzają od razu na PS6? To już łącznie 4 produkcje

Powstają już gry na PS6 – to nic zaskakującego. Ciekawiej jednak brzmi to, jakie mogą być owe gry. Wygląda na to, że chodzi o Wiedźmina 4 i Intergalactic: The Heretic Prophet.

W miarę jak zbliża się premiera PlayStation 6, deweloperzy coraz śmielej ogłaszają projekty dedykowane nowej generacji konsol. Wśród nich wyróżniają się dwa tytuły: Intergalactic: The Heretic Prophet oraz Wiedźmin 4, które faktycznie mogą na premierę zmierzać na nową generację sprzętu PlayStation. Doprawdy, dożyliśmy czasów, gdy jedno studio tworzy jedną grę na daną generację. Ech…

Jeszcze więcej gier na PS6

CD Projekt RED niedawno potwierdziło, że Wiedźmin 4 nie ukaże się na rynku przed 2027 rokiem. Z kolei znany branżowy insider Jason Schreier skomentował, że również i nowa gra Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, również nie trafi do nas wcześniej niż w 2027 roku. Co więcej, od pewnego czasu mówi się coraz śmielej, iż premiera PlayStation 6 nastąpi mniej więcej w 2027/2028 roku. Dodając dwa do dwóch wychodzi nam to, że najpewniej obydwie te produkcje zmierzają na nową generację PlayStation. Już wcześniej Hideo Kojima zapowiedział pierwszy projekt na PS6 za sprawą swojej nowej gry szpiegowskiej, Physint. Z kolei Square Enix zasugerowało, że Final Fantasy VII Remake Part 3 także doczeka się premiery dopiero na next-gena.

Z drugiej strony idąc tą logiką, możemy założyć, że i nowy Cyberpunk 2077 Orion (niedawno wkroczył w końcu w fazę produkcji) także wyjdzie na PS6. Tutaj akurat nie mam wątpliwości, bo przecież Wiedźmin 4 ma spore szanse być ostatnią grą CD Projekt RED na obecną generację. Dodatkowo studia Sony pracują nad wieloma projektami, ale niestety nie wiemy, które z nich skupiają się na PS6.

Oba tytuły zwiększają oczekiwania wobec PS6, oferując różnorodne doświadczenia dla szerokiego kręgu graczy. Choć szczegóły dotyczące dat premier i konkretnych platform pozostają nieznane, wiadomo, że zarówno Intergalactic: The Heretic Prophet, jak i Wiedźmin 4 najpewniej zadebiutują dopiero na PS6.

Źródło: PlayStationLifestyle