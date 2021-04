PS5 i błąd „coś poszło nie tak”. Obyście nie mieli takiego pecha

Jeden z łowców trofeów, który polował na pucharki na PS5, może mówić o okropnym niefarcie. Wszystkie dane z dysku konsoli zostały usunięte przez „coś poszło nie tak”.

Jak coś nam w życiu pójdzie nie tak, to czasem można to jeszcze jakoś naprawić. Niestety w przypadku błędu na konsoli PS5 „Something went wrong” należy kliknąć OK i pogodzić się z losem…

PS5 – błąd „Something went wrong” i ustawienia fabryczne

Brian English to jeden z hardkorowych łowców trofeów. Wielu z nas lubi zbierać pucharki w grach, lecz on podporządkował temu celowi swój sposób obcowania z gamingiem. Możemy się zatem domyślić, że po kupnie PlayStation 5 spędził sporo czasu na konfiguracji sprzętu oraz instalacji gier. No i stało się. Pewnego razu po włączeniu konsoli, ta wyświetliła błąd „Coś poszło nie tak”.

Coś poszło nie tak. Aby kontynuować, należy zresetować konsolę do ustawień fabrycznych. Wybierz [OK], aby zresetować konsolę. – błąd wyświetlony przez PlayStation 5

Brian udostępnił zdjęcie prezentujące błąd i pożalił się, że stracił z dysku ponad 100 gier. Do skasowania poszły również zapisane filmiki czy screeny. Najgorsze jest to, że użytkownik konsoli nie dowiedział się, co poszło nie tak. Czyżby tak zapchał dysk PS5, że system zaliczył zwiechę?

Goodbye to all my PS5 data, trophy screenshots, videos and installed games (102 total)



Oczywiście po przywróceniu konsoli do życia trofea nie wyparowały, lecz instalować te wszystkie gry jeszcze raz… nie zazdroszczę.

Oby Sony ustaliło, co było w tym przypadku przyczyną omawianego błędu. Takie informacje pozwolą nam uniknąć „pechowego dnia w przyszłości” i ponownej instalacji gier lub utraty zapisów, zrzutów ekranu czy filmów.

