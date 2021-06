Masz PS5 i chcesz pograć z Dolby Atmos? Trochę sobie poczekasz

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Na francuskim blogu Xbox opublikowano wpis, według którego PS5 miałoby nie otrzymać wsparcia dla Dolby Atmos i Dolby Vision jeszcze przez około 2 lata. Wszystko z powodu umowy na wyłączność z Microsoftem.

Cóż, bez wątpienia gracze przed zakupem nowej konsoli stają prze nie lada wyzwaniem. Muszą poważnie się zastanowić nad doborem sprzętu. Niejednokrotnie wtedy decydują o tym tytuły ekskluzywne, jednakże zdarzy się, że dla niektórych ważniejszym czynnikiem będą wspierane technologie. Choć PS5 i Xbox Series X mogą pochwalić się naprawdę ogromną mocą obliczeniową, to obie maszyny różnią się pod kątem paru swoich możliwości. Okazuje się, że sprzęt Microsoftu zyskał tymczasową przewagę pod kątem audio i wideo. Na francuskim blogu należącym do wspomnianej firmy mogliśmy przeczytać:

Xbox Series X|S są kompatybilne z Dolby Atmos od momentu premiery sprzętu, a Dolby Vision pojawi się na tych konsolach gdzieś w 2021 roku, przy czym obie technologie pozostaną ekskluzywne dla ekosystemu Xbox przez dwa lata.

Jak się okazuje, niedługo później po wpisie nie pozostało ani śladu. Czyżby informacje o tym zostały przedwcześnie przekazane? Wygląda na to, że tak. Niestety, nie jest to dobra wiadomość dla posiadaczy PS5. W związku z tym, będą musieli dłużej poczekać na wsparcie Dolby Atmos i Dolby Vision. Dla niewtajemniczonych dopowiem, że dzięki tym technologiom mamy możliwość zetknięcia się z naprawdę wysokiej jakości dźwiękiem przestrzennym oraz jeszcze bogatszą paletą kolorów. Co lepsze, możemy tego doświadczyć nie tylko w grach, ale przede wszystkim w filmach i serialach.