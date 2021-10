Do wygrania PS5 i mnóstwo innych nagród. Sony organizuje wyjątkowe wydarzenie

Sony ruszyło z nowym wydarzeniem społecznościowym „Obejmij Tron”. W ramach eventu gracze wspólnie będą pracowali na swój sukces. W ostatnim etapie do wygrania będzie sporo wartościowych nagród, w tym PS5.

Sony ruszyło z międzynarodowym wydarzeniem. Gracz muszą postarać się, aby wspólnie osiągnąć sukces.

Specjalny event i PS5 do wygrania

Sony ogłosiło nowe wydarzenie społecznościowe dla graczy PS4 i PS5 nazwane „Obejmij Tron”. W jego ramach gracze będą musieli wspólnie zdobywać punkty, aby osiągać kolejne etapy, będące czymś w rodzaju „gry o tron” w której trwa walka o królewską koronę.

Organizatorzy informują o trzech etapach. Pierwszy polega na dotarciu do królewskiej wieży, a do jego osiągnięcia wymagane jest 25 milionów punktów. Drugim jest zdobycie dostępu do komnat wewnętrznych – 100 mln punktów. Trzeci, ostatni, to wejście do sali tronowej dostępne za aż 160 mln punktów. Co należy zrobić, aby zdobywać kolejne punkty?

Grać. To tak w skrócie. Za granie w różne produkcje na konsole Sony będziemy zdobywać punkty. Oficjalna rozpiska aktywności i nagród za nie prezentuje się następująco:

Granie w grę przez co najmniej godzinę = 10 pkt.

Granie w grę online ze znajomym = 15 pkt.

Używanie funkcji udostępniania = 5 pkt.

Zdobycie brązowego trofeum = 5 pkt.

Srebrne trofeum = 10 pkt.

Złote trofeum = 20 pkt.

Zdobycie pięciu trofeów w jednej grze = 25 dodatkowych pkt.

Za każdy osiągnięty cel przewidziano nagrody. W pierwszym etapie możemy liczyć na dwa unikatowe awatary PSN. W drugim dostaniemy pięć awatarów PSN zaś w trzecim – trzy awatary i dynamiczny motyw PS4.

To wszystko jest jednak ledwie preludium do głównej konkurencji. 17 listopada, o godz. 19:00 Sony udostępni trzy pytania. Gracz, który będzie najbliżej prawidłowej odpowiedzi, ma szansę na wygranie PlayStation 5 (za pierwsze pytanie), zestawu pierścieni PlayStation (za drugie) i bezprzewodowego zestaw słuchawkowego PULSE 3D i karty prezentowej PlayStation Store o wartości 100$.

Na stronie wydarzenia znajdziecie więcej szczegółowych informacji. Tam też się zarejestrujecie.