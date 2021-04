Jak zagrać w gry z PS5 na PS4? Gracze mogą „podzielić się” ekranem

Sony wprowadziło do swoich konsol możliwość znaną już użytkownikom platformy Steam. Dzięki odpowiednim ustawieniom w PS5 i PS4, będziemy w stanie z tej nowszej strumieniować rozgrywkę przez internet. Pozwoli to graczom starszych konsol grać razem z osobami posiadającymi już najnowszy sprzęt Sony.

Dzięki funkcjonalności usługi Share Play, właściciel PS5 może przesyłać obraz i dźwięk ze swojej konsoli na PS4 drugiej osoby. Ta będzie zatem widziała, co robi pierwszy gracz, bez wyraźnego opóźnienia. Ta druga może też przejąć kontrolę nad grą, czyli de facto zagrać w grę z PS5 na PS4. Oczywiście warunek jest taki, że dwie konsole muszą być uruchomione i połączone w opcji Share Play.

Co ciekawe, funkcja ta daje jeszcze inne możliwości, jak chociażby wspólne granie w produkcje, które mają tak zwane „kanapowe multi”. Sesja w Crash Team Racing może teraz mieć miejsce przy użyciu dwóch generacji konsol i to w dodatku na jednej kopii gry!

Warto nadmienić, że Share Play nie jest dedykowane tylko ustawieniu „PS5 – PS4”, dlatego nie ma najmniejszych przeszkód, by korzystać z tej opcji między dwoma PlayStation 5.

Jest to świetny sposób, by grać razem w gry bez wbudowanego trybu kooperacji przez internet, co przyda się np. przy wszystkich grach LEGO. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dać w ten sposób naszym znajomym spróbowania doświadczeń płynących z najnowszej konsoli Sony i po prostu przechodzić grę razem. Możemy udostępniać nie tylko gry zaprojektowane pod granie wieloosobowe, ale także te z trybem singleplayer.

Instrukcja krop po kroku podłączenia PS5 z drugą konsolą

By wspólnie grać między konsolami, będziemy musieli odpowiednio przygotować obie konsole. Bardzo ważne jest, by konsole były zaktualizowane do najnowszej wersji. Cały proces rozpoczyna posiadacz PS5 w następujący sposób:

Naciśnij przycisk PS i przejdź do menu usługi Share Play

Naciśnij kwadrat, aby utworzyć party ze swoim znajomym

Wybierz czat głosowy

Wybierz opcję „rozpocznij Share Play”

Posiadacz drugiej konsoli następnie otrzyma odpowiednie powiadomienie, które musi zaakceptować. Jeżeli cały proces przebiegł pomyślnie, wspólna rozgrywka powinna być już możliwa.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.