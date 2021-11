Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Zapowiedziano, że Samurai Slaughter House będzie jednym z tytułów startowych PS VR 2. Wcielcie się w samuraja wyciągniętego prosto z czarnobiałych filmów o samurajach. Oh, krew się leje!

Samurai Slaughter House zadebiutuje w 2022 roku, a oprócz na PS VR 2, pojawi się także na poprzedniej wersji gogli, HTC Vive, Oculus Rift i Valve Index. Bliżej dokładna data nie jest znana, jednakże będzie to w dniu premiery nowego headsetu stworzonego z myślą o konsoli PlayStation.

Od razu rzuciły mi się w oczy kadry, gdy gracz patrzy na ścianę z cieniami sylwetek i wykonuje egzekucje. Trzeba przyznać, że robi to spore wrażenie i idealnie wpasowuje się w klimat filmów wspomnianych wcześniej. Nie uświadczyłem jeszcze czegoś takiego w innych grach VR.

Choć nie widać tego na pierwszy rzut oka po obejrzeniu tego trailera, SSH poza ciachaniem kataną zaoferuje także pełnometrażową fabułę. To gra z elementami RPG, która jest również sandboxem opartym na fizyce. Zresztą widać to doskonale po powyższych ujęciach. Pod kątem reakcji obiektów na siłę gracza wygląda to znacznie lepiej niż niejeden tytuł na gogle wirtualnej rzeczywistości.

A Wam jak się podoba ta produkcja?