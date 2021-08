Specyfikacja PS VR 2 rzekomo miło zaskakuje. Oby te plotki się potwierdziły

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Według Digital Foundry, PS VR 2 zaoferuje bardzo przyzwoitą specyfikację. PlayStation ma szykować zadowalający pod technologicznym względem sprzęt.

Nowa generacja VR od PlayStation to wciąż wielka niewiadoma. Do sieci wyciekła niedawno częściowa specyfikacja sprzętu, która sugeruje, że Sony wreszcie dogania konkurencję. Mimo to, wciąż nie widzieliśmy nawet gogli, a fani wirtualnej rzeczywistości nadal mają więcej pytań, niż odpowiedzi.

Głos w sprawie nowego PS VR zabrał jeden z redaktorów Digital Foundry. Richard Leadbetter twierdzi, że widział nieujawnione do tej pory specyfikacje i prezentują się one bardzo obiecująco. To dobrze wróży nowemu urządzeniu od PlayStation.

Sony szykuje PS VR 2 dla PS5. Widzieliśmy kilka wyciekłych specyfikacji i wygląda to dobrze. Widzieliśmy też kilka innych specyfikacji, które nie wyciekły, które sprawiają, że wygląda to jeszcze lepiej. Miejmy nadzieję, że VR da radę się rozwinąć, będzie większy wybór na arenie gogli. – powiedział Richard Leadbetter w materiale Digital Foundry

Pamiętajmy, że Digital Foundry to eksperci od sprzętu i technologii wykorzystywanej w grach wideo. Jeśli redaktor DF jest tak pozytywnie nastawiony do sprzętu, chyba nie mamy się o co martwić. Rzecz jasna jeśli wspomniane przez Leadbettera specyfikacje faktycznie była prawdziwa.