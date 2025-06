PS Plus wymienia gry! Zostały godziny, by zdobyć usuwane tytuły

Gracze, czas ucieka! Jeśli jeszcze nie odebraliście majowej oferty PS Plus Essential, macie na to tylko kilkadziesiąt godzin. Już we wtorek, 3 czerwca o 10:00 czasu polskiego, Sony podmieni tytuły na nowe. A jest po co sięgnąć – zarówno jeśli chodzi o usuwane oraz świeżutkie gry na pokładzie.

Jutro pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza udostepnienie oferty PS Plus czerwiec 2025 dla progu Essential. Jednak zanim sięgniemy po nowe tytuły, zadbajmy o to, by odebrać te odchodzące. Wśród nich znajdziemy oldschoolowy shooter inspirowany latami 90. osadzony w uniwersum Warhammera. Pobierzemy też survival z dinozaurami oraz ubóstwianą przez wielu graczy… karciankę.

PS Plus Essential – gry dostępne do 3 czerwca, godz. 10:00

Ark: Survival Ascended | PS5

Balatro | PS5, PS4

Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4

Kto doda tytuły z powyższej listy do swojej biblioteki, będzie miał do nich dostęp po wymianie oferty, o ile na naszym koncie jest aktywny abonament.

PS Plus Essential – gry dostępne od 3 czerwca, godz. 10:00

NBA 2K25 | PS4, PS5

Alone in the Dark | PS5

Bomb Rush Cyberfunk | PS4, PS5

Wśród nowości widzimy spore zróżnicowanie. NBA 2K25 przedstawiać nie trzeba, to po prostu kolejna odsłona słynnej sportowej serii traktującej o koszykówce. Wielu graczy z pewnością postawi na Alone in the Dark z 2024 roku, czyli mrożący krew w żyłach horror psychologiczny, ociekający klimatem południowego gotyku. Jednak perełką oferty może okazać się świetnie oceniany Bomb Rush Cyberfunk, który posiada średnią z recenzji w PS Store na poziomie 4,86/5. To Zręcznościowa gra akcji, inspirowana kultowym Jet Set Radio, w której wcielamy się w grafficiarza.

