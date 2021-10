Do PS Plus Video Pass trafią kolejne produkcje. Kinowe hity i filmy na Halloween

Do filmowej oferty PS Plus trafi kolejna seria nowości. Kinomani powinni raczej być zadowoleni tym bardziej, jeżeli planują obejrzeć horrory na Halloween.

PS Plus pod względem gier na Halloween zawiódł na całej linii, ale przynajmniej oferta Video Pass została odpowiednio dostosowana do pory roku.

Nowe filmy w PS Plus Video Pass

PS Plus Video Pass to dość nowa usługa, która gwarantuje posiadaczom subskrypcji PS Plus jeszcze więcej rzeczy w ramach opłacania jednego abonamentu. A konkretniej – chodzi o filmy i seriale w formie streamingu.

Video Pass nie może na razie równać się z takim choćby Netflixem, ale jest miłym dodatkiem do i tak stosunkowo istotnych korzyści z posiadania Plusa. No bo przecież gracze mogą brać udział w zmaganiach multiplayer, mają dodatkowe zniżki i comiesięczny zestaw gier.

Sony poinformowało, że do Video Pass trafi parę hitów docenionych przez krytyków. Mowa o takich filmach, jak:

Dla miłośników seriali również przygotowano szereg nowości, czyli Master of Sex, Outsiders, Startup, a także Absentia.

Poniżej znajdziecie pełną listę filmów, które aktualnie możecie obejrzeć w usłudze:

Faceci w Czerni 3

Pewnego razu w… Hollywood

Spotlight

Miss Bala

Pogromcy Duchów

Pasażerowie

The Shallows

Kapitan Phillips

Pamięć absolutna (remake)

Resident Evil: Retribution

Resident Evil: Afterlife

Bitwa o Los Angeles

Salt

Kingslave: Final Fantasy

Whiplash

The Other Guys

Naznaczony: Ostatni Klucz

The Possesion of Hannah Grace

Underworld: Blood Wars

Underworld: Bunt Lykanów

Zombieland

Martwe Zło

Seriale:

Marvel Anime: Wolverine (Sezon 1)

Reckoning (Sezon 1)

Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector (Sezon 1)

The Oath (Sezony 1, 2)

Absentia (Sezony 1, 2)

Startup (Sezony 1, 2)

The Shield (Sezony 1, 2, 3)

Quiz (Sezon 1)

Outsiders (Sezony 1, 2)

Masters of Sex (Sezony 1, 2)

Skusicie się na coś w sam raz na Halloween?