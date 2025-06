Znikają za 24 godziny! 6 gier z PS Plus, które musisz ograć teraz

Już jutro Sony wymieni gry w katalogach PS Plus Extra i Premium. Oznacza to dopływ świeżych tytułów, ale też “zabranie” nam kilku świetnych produkcji, które przestaną być dostępne w usłudze.

Nadchodzi kolejna rotacja gier w katalogach PS Plus Extra i Premium. Już 17 czerwca 2025 roku z oferty zniknie sześć tytułów, w tym kilka prawdziwych perełek. Oto, co warto włączyć jeszcze choćby na chwilę, zanim będzie za późno. Macie na to czas do jutra, godziny 10:00 czasu polskiego.

PS Plus Extra i Premium – gry dostępne do 17 czerwca

Monster Hunter Rise

Rogue Legacy 2

Inscryption

After Us

Kayak VR: Mirage

AVICII Invector

Wśród gier, które znikną z PlayStation Plus Extra i Premium, znajduje się Monster Hunter Rise, czyli popularna produkcja od Capcomu, która pozwala na epickie polowania w kooperacji lub solo. To dynamiczna gra akcji z ogromem zawartości, więc jej usunięcie z usługi to cios dla fanów łowieckich przygód.

Nie mniej klimatyczna jest After Us, czyli melancholijna, postapokaliptyczna gra eksploracyjna, w której wcielamy się w duszę próbującą ocalić resztki życia na zniszczonej planecie. Gra wyróżnia się unikalnym stylem graficznym i spokojnym, refleksyjnym tempem rozgrywki.

Innym znikającym tytułem jest Kayak VR: Mirage, relaksujący symulator spływu kajakiem stworzony z myślą o technologii PS VR2. Dzięki fotorealistycznej oprawie graficznej i realistycznej fizyce wiosłowania, to jedna z najlepszych propozycji dla fanów wirtualnej rzeczywistości – ale tylko jeszcze przez chwilę.

Z katalogu znika też rewelacyjne Rogue Legacy 2, czyli platformowy roguelike, w którym każdy nowy bohater należy do tej samej rodziny i dziedziczy unikalne cechy swoich poprzedników. Zabawna, trudna i niezwykle grywalna produkcja, która już teraz ma status kultowej wśród fanów niezależnych gier akcji.

Wielka strata czeka również miłośników nietuzinkowych opowieści. Z PS Plus zniknie bowiem Inscryption, czyli wyjątkowe połączenie karcianki, horroru i przygodówki. Ta gra nie tylko zaskakuje mechaniką, ale również klimatem, fabułą i wieloma zaskakującymi zwrotami akcji. To tytuł, o którym długo się mówi – i który warto ograć, zanim zniknie z PS Plus.

Listę zamyka Avicii Invector, rytmiczna gra muzyczna stworzona ku pamięci znanego DJ-a. Kolorowe wizualizacje, energetyczna ścieżka dźwiękowa i płynna rozgrywka czynią z niej świetną zabawę i zarazem hołd dla twórczości Avicii’ego.

Pamiętajcie, że po 17 czerwca wspomniane gry znikną z katalogu i trzeba będzie je zakupić, by kontynuować rozgrywkę. Jeśli miałeś je zatem na liście „do nadrobienia” – to ostatni dzwonek. Szczególnie warto nie przegapić Inscryption i Rogue Legacy 2, które gracze określają jako prawdziwe perełki katalogu.

Źródło: Reddit