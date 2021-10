Promocje dnia – rabat na gry PC, tańsze doładowania do PS Store i PS Plus na rok za 179,43 zł

Dziś specjalne okazje dla naszych czytelników. Przedstawiamy Wam 14 proc. rabatu na gry na PC w Eneba, tańsze doładowania do PS Store i PS Plus na rok z obniżką.

Jak na razie pogoda za oknem nie jest taka zła, ale wkrótce może być znacznie zimniej. Dlatego warto zainteresować się okazjami na tańsze gry i karty doładowań do PS Store.

14% rabatu na gry PC

Eneba przygotowała świetną okazję dla naszych czytelników, więc warto się jej przyjrzeć. Wykorzystując specjalny kod zniżkowy, możemy zaopatrzyć się w całkiem ciekawe pozycje, dlatego w linku poniżej znajdziecie najciekawsze naszym zdaniem oferty.

Doładowania w PS Store taniej

Kod do PS Store wart 100 zł za 80,51 zł brzmi jak całkiem fajna oferta, ale opcja doładowania 200 zł za 160 zł chyba nawet jeszcze lepiej! Pamiętajcie jednak, że poniżej znajdziecie dokładną instrukcję, jak i gdzie uzyskać wspominane ceny.

PS Plus na rok za 179,43 zł tylko u nas

Dziś mamy praktycznie same oferty dla naszych czytelników. Trzecia prezentowana zniżka również przeznaczona jest specjalnie dla Was. Tym razem możecie zakupić PS Plus na cały rok za 179,43 zł.

A teraz przedstawiamy Wam całkowitą listę dzisiejszych promocji, a w tym promocję na Yakuza: Like a Dragon, Fallout 4 na PC za 16,19 zł i zestawy z XSX:

I to by było na tyle. Dlatego też zapraszamy do naszego działu „Promocje” po więcej codziennych ofert!