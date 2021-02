PS Plus to najlepsza rzecz, jaką Sony wprowadziło od dekady

PS Plus to niepotrzebna danina, zdzierstwo i wciskanie kłamstw, że dostajemy jakieś gry za darmo. Takie głosy słyszę niemal codziennie.

Zanim pojawiła się usługa PlayStation Plus z płatnym online, część graczy narzekała na infrastrukturę serwerową Sony. Ci to powinni uczyć się od Microsoftu – mawiano, wskazując na konkurencję, która już wcześniej zaczęła zbierać „daninę” za granie w sieci. A kiedy Sony poszło w ślady Amerykanów, cóż… obecnie prawie nikt nie pamięta, że zrobiono to głównie po to, by nie wywalało nas z serwerów i po prostu grało się wygodniej w sieci.

PS Plus. „Beznadziejna oferta. Za darmo? Wolne żarty”

Odnoszę wrażenie, że posiadanie abonamentu PlayStation Plus spłycono do darmowych gierek co miesiąc. Jasne, sam dodaję niektóre do biblioteki, ale jak w danym miesiącu nic dla siebie nie znajdę, nie zaczynam uważać, że Plus jest niepotrzebną nikomu daniną, a Sony pazerne.

Od zawsze powtarzam, że gry w ofertach PS Plus są za darmo, ponieważ jest to zwykły dodatek do tego, czym ta usługa w istocie jest, a jak ma się trochę oleju w głowie i chudy portfel, to nie trzeba szykować 240 zł, by zaopatrzyć się w abonament na 12 miesięcy. Przynajmniej kilka razy w roku mamy promocje na PlayStation Plus i żadnym problemem nie jest zgarnięcie rocznej subskrypcji w okolicach 160 zł.

Nie kupuję Plusa dla darmowych gier co miesiąc. Robię to po to, żeby ścigać się w weekend ze znajomymi w DiRT 2.0 czy pyknąć szybką partyjkę w Tekken 7. I wszystko dobrze działa, bo dobrowolnie dałem na tacę, a komu jeszcze trzęsą się ręce, kiedy zbliża się Sony z koszykiem, niech się przyzwyczai albo przesiądzie na PC, gdzie granie online jest za free.

Nie ma opcji, żeby Japończycy zrezygnowali z wyciągania dłoni po nasze pieniądze za Plusa, bo taki jest biznes, a jak pokazują cyferki, jest opłacalny. Według najnowszych danych, na ostatni dzień 2020 roku PlayStation Plus miało 47.4 mln subskrybentów, czyli aż 8.6 mln więcej względem zeszłego roku. Wynik rewelacyjny.

Dla mnie PS Plus jest jednym z najlepszych kroków Sony w ostatnich latach. Dzięki subskrypcji korzystam z ekskluzywnych zniżek w PS Store i robię to często, a zaoszczędzone na rabatach złotówki rekompensują mi część poniesionych kosztów za abonament. Słowem, Plus sam się zwraca w ciągu roku, a w bonusie mogę jeszcze dostać gry za darmo. Liczę tylko na to, że Sony nie wywinduje w przyszłości ceny tak wysoko, jak premierowych gier AAA. Wtedy zacznę się zastanawiać nad płaceniem daniny.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.