PS Now robi lepszą robotę na Halloween niż PS Plus

Wielu posiadaczy subskrypcji PS Plus, a zarazem fanów Halloween czuje się zapomnianych przez Sony. W tym miesiącu nie dostaliśmy praktycznie żadnej gry w jakikolwiek sposób związanej z Halloween.

Sony nie przekonało nas w tym miesiącu do PS Plus, ale niektórzy czują się szczególnie zapomniani.

PS Now wygrywa nad PS Plus, a przynajmniej jeśli chodzi o Halloween

Już niedługo wybije „noc grozy”, a fani wszystkiego, co przerażające, będą mogli zbierać cukierki/przebierać się/grać lub oglądać horrory. Problem w tym, że jeżeli wykupujecie PS Plus, raczej nie macie co liczyć na atrakcje od Sony.

Firma niejednokrotnie nawiązywała w swojej subskrypcji do 31 października, czyli Halloween. W ubiegłych latach zdarzało się, że wśród trzech gier, w które możemy zagrać, znajdywał się co najmniej jeden horror. Nie da się ukryć, że wielu entuzjastów tej pory roku lubi celebrować „spooky season” oglądając właśnie straszne filmy lub grając w przerażające gry.

W ramach PS Plus zagramy w Hell Let Loose, Mortal Kombat X i PGA Tour 2K21. Być może Japoński gigant uznał, że bijatyka spełni rolę horroru idealnego na Halloween – w końcu znajdziemy w niej Jasona z Piątku 13-stego czy Obcego.

Oczywistym wygranym jest PS Now, które dostało w tym miesiącu siedem gier, z których aż pięć może spełniać funkcję świetnych pozycji na Halloween.

Amnesia Collection;

Desperados 3;

Fallout 76;

Final Fantasy 8 Remastered;

The Last of Us 2;

Victor Vran: Overkill Edition;

Yet Another Zombie Defense HD.

Amnesia Collection to oczywisty wygrany w wyścigu horrorów w ramach PS Now. Kolekcja zawiera legendarne już dziś gry z serii Amnesia, które przestraszyły niejednego gracza. The Last of Us Part 2 również jest horrorem i do tego oferującym naprawdę wciągającą historię. Victor Vran: Overkill Edition i YAZD to mniej znane produkcje. Wciąż jednak w bardzo oczywisty sposób nawiązują estetyką do różnych dzieł grozy. Fallout 76 w tym roku również dostanie halloweenowy event, tak więc fani upiornego święta z pewnością znajdą coś dla siebie.

Warto wspomnieć, że PS Now już teraz zawiera szereg świetnych horrorów idealnych na czas jesieni – pozycje takie jak Bloodborne, Until Dawn, RE 4 czy świetne Little Nightmares są wręcz obowiązkowe.

A Wy? W co zagrywacie się w oczekiwaniu na Halloween?