Ekskluzywny pakiet w PS Plus do szalenie popularnej produkcji. Warto odebrać

Wystarczy tylko posiadać dowolny poziom subskrypcji PlayStation Plus i darmowy pakiet przedmiotów będzie Wasz! Jeśli nie macie Plusa, warto rozważyć jego kupno taniej. Dokonacie tego za pomocą kodów doładowujących od Instant-Gaming.

Macie już Plusa? To dobrze, bo czeka na Was ekskluzywny pakiet zawartości do War Thunder. Aby go zdobyć, należy tylko udać się do PS Store, gdzie po prostu przypiszecie go do konta. Możecie tego dokonać za pośrednictwem przeglądarki, apki w telefonie albo tradycyjnie, na konsoli. Do zdobycia jest dość wyjątkowy zestaw przedmiotów „Ancient Naval Sail Bundle”.

Co więc zawiera? Głównie boostery do konta i przedmioty kosmetyczne. Ten pakiet zawiera unikatową naklejkę Superhero Battleship Snail, 5x Premium boosterów, +75% punktów badawczych za 10 misji oraz 5x Premium boosterów, +75% Silver Lions za 10 misji. Niby niewiele, ale przecież to tylko dodatkowa atrakcja zwiększająca łączne korzyści z PS Plus. Warto więc odebrać.

Nie zapomnijcie również o możliwości testowania nowych gier za darmo! W bibliotece PS Plus Extra lub Premium znajdziecie również kilka naprawdę fantastycznych gier z genialną oprawą.

Źródło: PS Store