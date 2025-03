Macie tylko 7 dni na nadrobienie tych gier w PS Plusie. Już niedługo przepadną

Został tydzień, czyli wystarczająco czasu, aby ograć choć kilka ciekawych gier nadal dostępnych w PS Plus Extra / Premium. Później wylatują z usługi.

Głosem demonicznej dziewczynki z „Klątwy” przypominam o tym, że zostało tylko siedem dni. Na szczęście nie umrzecie po tym czasie, a jedynie stracicie możliwość grania w te tytuły dostępne w PS Plus Extra lub Premium. Z jednej strony to niewiele, a z drugiej wystarczająco. Aby je jednak nadrobić bez potrzeby kupowania, należy uzbroić się w abonament. Kupicie go taniej dzięki Instant-Gaming.

Zobacz też: Najpiękniejsze gry w PS Plus Extra. Te tytuły oszałamiają grafiką i stylem

PS Plus Extra / Premium – lista usuwanych gier na marzec 2025:

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Resident Evil 3

Dragon Ball Z: Kakarot

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Final Fantasy Type-0 HD

Street Fighter V (również w wersji Champion Edition)

(również w wersji Champion Edition) Mortal Kombat 11

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (katalog Premium)

(katalog Premium) Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (katalog Premium)

Wszystkie te powyższe tytuły nie będą już dostępne, gdy tylko nastanie 18 marca 2025 roku. Macie więc równo tydzień, aby zaufać kilku z nim i je po prostu ograć. Zresztą, wiele osób korzysta z tej możliwości, bo choćby takie Life is Strange 2 i True Colors cieszą się gigantycznym wzrostem popularności. Nie ma się co dziwić, to naprawdę dobre pozycje.

Warto także ograć Resident Evil 3, choć to nie do końca tak samo udany remake, jak pozostałych części cyklu. Street Fighter V też można zaliczyć do tych większych strat, podobnie zresztą jak Mortal Kombat 11. Istnieje jednak szansa, że „jedenastkę” wkrótce zastąpi… „jedynka”.

Nie ma się co smucić, bo już niedługo poznamy nowości zmierzające do usługi. Typowano już kilka hitów, a i gracze mają nadzieje na parę udanych tytułów, jak choćby polską grę o RoboCopie.

Źródła: Reddit, Reddit, Truetrophies