5 dodatków za darmo do gier z oferty PS Plus maj 2025

Nowe gry z oferty PS Plus maj 2025 zostaną wrzucone do katalogu Extra w nadchodzący wtorek. Już teraz warto przypisać do swojego konta pięć darmowych dodatków, które będziecie mogli w nich wykorzystać.

Katalog Extra dostanie porządny zastrzyk nowości w ramach oferty PS Plus maj 2025. Pełna lista gier została już ujawniona i znajdziecie ją w naszej wcześniejszej wiadomości. Tutaj możecie natomiast złowić darmowe DLC do trzech tytułów, które wkrótce pobierzecie w usłudze. Są one dostępne do pobrania w PS Store dla każdego posiadacza konsoli. Dodatki wzbogacą gry specjalnymi strojami, naklejkami oraz w jednym przypadku dostaniemy niezwykle wymagający nowy poziom trudności. Gotowi na szczegóły? Zatem zapraszamy!

PS Plus maj 2025 – łap za darmo dodatki do gier z oferty

Jeśli zamierzacie w przyszły wtorek pobrać z PS Plus gry Sand Land, Story Of Seasons: A Wonderful Life oraz Soul Hackers 2, zaopatrzcie się w darmowe dodatki.

W przypadku Sand Land możemy pobrać Zestaw naklejek i Nową Broń, więc to nie tylko ozdoby, lecz również większa siła rażenia podczas rozgrywki. Kto weźmie się za ogrywanie Story Of Seasons: A Wonderful Life, niech przed tym pobierze strój najbardziej przytulaśnego mieszkańca Zapomnianej Doliny oraz skórkę w klimacie Halloween. Najciekawiej prezentuje się darmowy dodatek do Soul Hackers 2, ponieważ oprócz zestawu przydatnych przedmiotów będziemy mogli uruchomić rozgrywkę na nowym poziomie trudności (Very Hard).

Dla ambitnych graczy, szukających większego wyzwania niż poziom trudności HARD. Twoje bitwy będą brutalne, pełne napięcia i ekscytacji. Używanie kontynuacji oraz stosowanie przedmiotów podczas walki jest wyłączone. Poziom trudności VERY HARD można wybrać podczas tworzenia nowej gry opcją NEW GAME, można też na niego przełączyć, otwierając podmenu SYSTEM, a następnie lokalizując ją w dziale CONFIG. PS Store – opis dodatku do Soul Hackers 2

Soul Hackers 2 to bardzo dobrze oceniana gra jRPG z turowym systemem walki, wchodząca w skład marki Shin Megami Tensei. Oferuje cyberpunkowy świat, w którym technologia i magia przenikają się nawzajem. Gracze wcielają się w postać Ringo, agenta sztucznej inteligencji Aion, który został wysłany na Ziemię, by zapobiec nadchodzącej apokalipsie. W trakcie rozgrywki eksplorujemy futurystyczne miasto, rekrutujemy demony i uczestniczymy w dynamicznych walkach. Korzystamy przy tym z systemu Press Turn, znanego z serii Shin Megami Tensei.

Źródło: PS Store