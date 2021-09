Lepsza wersja Hitman 2 z PS Plus. Twórcy doradzają jak zdobyć, a gracze ostrzegają

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Gracze z PS Plus mogą zagrać w lepszą wersję Hitman 2. Twórcy podają sposób, jak to zrobić, ale wiąże się to z pewnym ryzykiem.

Sztuczka polega na wykorzystaniu zasobów Hitman 3, aby cieszyć się grą w lepszej jakości oraz płynności, a także ze wsparciem funkcji DualSense. W praktyce poziomy z Hitmana 2 zadziałają na silniku Hitmana 3.

Instrukcja prezentuje się następująco:

Odbierz Hitman 2 z PS Plus Pobierz Hitman 3 Free Starter Pack Pobierz Hitman 3 Access Pass: Hitman 2 Standard Graj w Hitmana 2 przez aplikację Hitmana 3

Jeśli jednak jesteście łowcami trofeów, absolutnie nie powinniście korzystać z tej sztuczki. Gracze z forum Reddit donoszą, że możecie w ten sposób stracić dostęp do wielu cennych pucharków.

W wersji Hitman 2 obecnej w Hitman 3 możemy zgarnąć tylko 24 trofea. W standardowym wydaniu drugiego Hitmana jest ich aż 146, w tym te z DLC. Oznacza to, że zagranie w lepszą wersję gry pozbawi was ponad 100 pucharów. Jeśli ktoś zbiera trofea, to naprawdę ogromna liczba, którą szkoda byłoby stracić.

Dodatkowo gracze zaznaczają, że zmiana wersji gry kosztem trofeów może być niewarta zachodu. Różnica w grafice rzekomo nie jest ogromna, a gra działa bardzo płynnie nawet na PS4. Niemniej ulepszenia w wydaniu Hitmana 3 są zauważalne i jeśli nie zależy Wam na trofeach, warto się nimi zainteresować.