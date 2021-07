PS Plus na rok za 169 zł. Promocja tylko z naszym kodem rabatowym

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Nie załapaliście się na nasz ostatni kod rabatowy na roczne PS PS Plus? To żaden problem! Wraz z Eneba postanowiliśmy jeszcze raz pomóc Wam dorwać abonament w naprawdę niskiej cenie.

Jeżeli skorzystacie z naszej promocji, zakupicie Plusa za jedynie około 169,78 zł. Cena może się minimalnie wahać w zależności od obecnego kursu lub dostępności kluczy u dostawcy. Dostęp do usługi PlayStation na rok za tak niską cenę to niebyle okazja, ponieważ zwykle w takim przypadku musicie ponieść koszt aż 240 zł. 70 zł w kieszeni to bardzo dużo, prawda?

Uwaga, aby skorzystać z tej promocji, musicie postąpić zgodnie z poniższą instrukcją. Oferta jest ograniczona czasowo do 12 lipca, do godziny 10:00. Kod jest przeznaczony jedynie dla czytelników PlanetaGracza.pl i zadziała, jeżeli skorzystacie z naszego linku. W innym razie strona go nie zaakceptuje i tym samym nie naliczy rabatu. Jeśli zdarzy się sytuacja, że wszystko zrobicie poprawnie, a z jakiegoś powodu kod nie naliczy się, wyczyśćcie ciasteczka lub spróbujcie w trybie incognito.

PS Plus w promocji na rok – jak kupić?

Ofertę oraz instrukcję, w jaki sposób wpisać kod rabatowy w wersji mobilnej oraz w przeglądarce, znajdziecie poniżej:

subskrypcja PlayStation Plus 12 miesięcy – 169,78 zł / UWAGA – Aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, dodajemy subskrypcję do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy PLANETAGPLUS (poniżej szczegóły, jak zastosować kod) i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Gdzie wpisać kod rabatowy w Eneba?

1. Wersja mobilna: wciśnij Kup teraz, następnie wybierz metodę płatności i kliknij żółtą strzałkę – tam pojawi się sekcja dotycząca kodu rabatowego, w której należy nacisnąć Got discount code?, a następnie w otwartym polu wpisać kod PLANETAGPLUS.

2. Wersja desktop: wciśnij Kup teraz, następnie wybierz metodę płatności Przelewy24 i kliknij Got discount code?, później w otwartym polu wpisz kod PLANETAGPLUS.