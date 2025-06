Gra za darmo dla posiadaczy PS Plus. Niespodzianka do odebrania tylko przez chwilę

“Niskobudżetowy Fortnite” dostępny w ramach abonamentu PS Plus? Fun With the Fitzgeralds jako gra za darmo dla posiadaczy flagowej subskrypcji.

Sony zaskakuje nietypową ofertą. Posiadacze PS Plus mogą teraz pobrać za darmo grę, która wygląda jak jeszcze bardziej kreskówkowa wariacja na temat Fortnite’a. Fun With the Fitzgeralds, bo o niej mowa, jest dostępna w ramach promocji tylko przez dwa tygodnie.

Gra za darmo w PS Plus

Fun With the Fitzgeralds to battle royale z kolorową, uproszczoną oprawą graficzną i dość oryginalnym rodowodem. Gra została pierwotnie ogłoszona w ramach programu ID@Xbox dla niezależnych twórców, a teraz trafiła na PlayStation.

Jak podaje sam deweloper, inspiracją do stworzenia produkcji była jego sześcioletnia córka, więc wspólnie stworzyli tytuł prosty, ale mający sprawiać radość graczom w każdym wieku.

Z technicznego punktu widzenia nie jest to typowe „shovelware” ani produkt wygenerowany przez AI. Widać, że za projektem stoi jakiś pomysł, choć nie brakuje głosów, że całość przypomina raczej “temu wersję Fortnite’a” niż pełnoprawną grę AAA. Mimo wszystko dla fanów dziwacznych i nietypowych produkcji to może być ciekawostka wartych tych kilku minut.

Dla subskrybentów PS Plus gra kosztuje teraz dokładnie 0 zł. Standardowo wyceniono ją na 32 zł. Warto dodać, że w ramach dodatkowej promocji nawet ci, którzy nie posiadają abonamentu, kupią grę taniej. Teraz kosztuje tylko 3,20 zł. Oferta potrwa tylko do 19 czerwca, więc warto się pospieszyć, jeśli macie ochotę wypróbować coś nowego i nie do końca typowego.

