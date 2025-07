Diablo IV w PS Plus niedostępne dla niektórych. Błąd uniemożliwia odebranie gry

Problemy z Diablo 4 w PS Plus. Część graczy nie może pobrać gry przez błąd w PS Store. Tak, tym razem nie jest to problem serwerów Blizzarda.

Lipcowe gry w PS Plus Essential już są dostępne, ale nie każdy może pobawić się w demona. Diablo 4 sprawia problemy wielu graczom i tym razem nie chodzi o serwery Blizzarda.

PS Store znów z błędami

Chociaż nowy zestaw gier PS Plus wystartował dziś zgodnie z planem, część subskrybentów nie może pobrać Diablo 4. Problemy występują już od rana w Europie i Wielkiej Brytanii. Chociaż The King of Fighters XV i Jusant pobierają się bez przeszkód, to Diablo 4 rzuca graczom komunikat: „Nie można kupić. Posiadasz już inną edycję.”

Problem pojawia się głównie u tych, którzy grali wcześniej w betę gry. PS Store traktuje wtedy wersję testową jako pełną kopię, co uniemożliwia przypisanie edycji z PS Plus do konta. Efekt? Gra nie jest widoczna jako darmowa dla subskrybenta i nie da się jej pobrać w standardowy sposób.

Push Square donosi, że błąd nie jest jednostkowy. Wielu użytkowników zgłasza dokładnie ten sam komunikat. Choć zapewne niebawem Sony rozwiąże ten problem, to irytacja wśród graczy rośnie. W końcu to jedna z największych gier tego miesiąca, a część osób chciała rozpocząć przygodę od razu.

Na razie nie pozostaje nic innego jak czekać. Jeśli trafiłeś na ten błąd, możesz co najwyżej uzbroić się w cierpliwość i liczyć, że problem zniknie w ciągu doby. W przeszłości podobne przypadki były usuwane bez potrzeby kontaktu z supportem. Ale jeśli sytuacja się nie poprawi, warto będzie napisać do pomocy technicznej.

Źródło: PushSquare