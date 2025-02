Tego gracze z PS Plus się nie spodziewali. Z biblioteki nagle znikają gry

W PS Plus ma miejsce dość dziwaczny bug, a przynajmniej to właśnie tak gracze tłumaczą sobie obecny problem. Gry znikają z biblioteki!

Chcieliście zagrać w jakąś grę „niby” dostępną w katalogu PlayStation Plus Extra lub Premium? Nie ma problemu – udajecie się na kartę danej produkcji, a tam… pusto. Nie da się pobrać, a gra po prostu zniknęła. W ostatnim czasie taka sytuacja ma miejsce w zaskakująco wielu tytułach.

PS Plus ma kolejne problemy

Znikające gry w PS Plus? Nie powiem, nie jest to pierwszy raz, gdy o tym słyszę, ale teraz sytuacja zdaje się być naprawdę dziwaczna, gdyż znikają absolutnie losowe produkcje. Gracze na Reddicie zaczęli informować o tym, że niektóry tytuły dostępne w katalogu… nie są nagle w ogóle dostępne do pobrania. I dotyczy to kilku głośnych premier, jak choćby Control: Ultimate Edition.

Od momentu, w którym gracze dostrzegli problem, Control zostało przywrócone. Kilka innych produkcji również. Część gier nadal nie jest jednak dostępna, mimo obietnic bycia w katalogu PS Plus Extra lub Premium. Nie wiemy, czym spowodowana jest ta sytuacja, ale może to mieć związek z awariami PSN, które od pewnego czasu targają platformą.

To kolejny raz, gdy gry w Plusie nie są dostępne, ale zresztą nie tylko o subskrypcję tu chodzi. Od pewnego czasu z PS Store regularnie znikają różne pozycje. Wiele osób myślało, że Sony robi wreszcie porządek z shovelware, ale najwyraźniej wcale tak nie jest, a niektóre gry mogą znikać z powodu buga lub też są wycofywane przez deweloperów.

Źródło: PlayStation Lifestyle