PSN znowu ma problemy. Gracze obawiają się najgorszego

PlayStation Network to rzecz niezwykle ważna dla graczy korzystających z konsol Sony. To przecież w tej usłudze działają wszystkie serwery japońskiego giganta, pozwalające m.in. na dostęp do zapisanych stanów czy trybów multiplayer. Ostatnia awaria trwała niemal dobę, co klasycznie już mocno wkurzyło graczy. Rekompensata nie pomogła, ale być może Sony będzie musiało postarać się zadośćuczynić raz jeszcze – w sieci pojawiają się doniesienia o kolejnych problemach.

Z dwojga złego sytuacja aktualnie nie jest aż tak zła, bo część poszkodowanych graczy zgłasza (m.in. na Reddicie) brak możliwość strumieniowania gier na urządzenie PlayStation Portal. A przynajmniej tam najpierw pojawiły się doniesienia o problemach, które dość szybko rozlały się po innych wątkach.

Z czasem doniesień zaczęło przybywać. Najnowsze komentarze wskazujące nierzadko na „tony problemów” pochodzą nawet sprzed dosłownie chwili. Dlatego też wiele osób martwi się, że „znów” się zaczęło, a usługi PSN padają. Mowa o braku możliwości połączenia się z serwerem, problemach z zalogowaniem do gier, do konta PlayStation, synchronizacją zapisanych danych z chmury czy właśnie niedziałającym strumieniowaniem gier.

Jest też wiele komentarzy wskazujących na brak problemów. Wygląda więc na to, że awaria – o ile w ogóle faktycznie występuje – dotyczy jedynie części graczy. Co ciekawe, zazwyczaj mowa o jakichś problemach z PS Portal. Sony jeszcze nie skomentowało sytuacji.

Źródło: PlayStation Lifestyle