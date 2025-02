PlayStation robi porządek ze śmieciami w PS Store. Gry usuwane ze sklepu

Deweloper RandomSpin Games od jakiegoś czasu narzekał na zły stan PlayStation Store, gdzie pojawia się coraz więcej „śmieciowych” produkcji, tworzonych na kolanie, niskim kosztem, czasami nawet bez żadnego kosztu, aby tylko zarobić te kilkadziesiąt złotych. Dość powiedzieć, że oni sami również trudnili się takim procederem, aż tu nagle ich pozycje… usunięto.

PlayStation robi porządek z PS Store?

Niedawno w obszernej rozmowie z IGN wielu deweloperów narzekało na ciężki do nawigowania cyfrowy katalog gier dostępnych w PS Store. Dla wielu z nich sklep ten był wręcz zalany różnorakimi asset flipami, co zdecydowanie utrudniało korzystanie z niego. I to akurat prawda, bo śmieci tam jest wiele (ale na Nintendo E-Shopie w pewien sposób również, czy na „królu wysypiska” Steam), przez co gracze mogli mieć problem ze znalezieniem naprawdę wartych uwagi pozycji. Co ciekawe, problem ten ma nie dotyczyć Xbox Store, który lepiej sprawdza dorzucane przez deweloperów propozycje.

Powiedziano mi również, że podczas gdy Nintendo i Xbox sprawdzają wszystkie zmiany na stronach sklepu, zanim zostaną one udostępnione, PlayStation przeprowadza tylko jedną kontrolę przed premierą, aby potwierdzić, że wszystko wygląda dobrze. – mówił jeden z twórców

Nagle zaczęło się czyszczenie katalogu. Z PS Store zniknęło ostatnio wiele marnej jakości produkcji, w tym kilka gier powstałych niemal wyłącznie dzięki AI. Również i gry przeznaczone dla graczy 18+ opierające się wyłącznie na „jednym triku”. Fani na forum PSNProfiles dostrzegli, że wycofano niemal cały katalog RandomSpin Games. Nie wiemy niestety, czy to przypadek, czy faktycznie Sony zareagowało na uwagi deweloperów.

Istnieje szansa, że to dopiero początek i PlayStation faktycznie robi porządki z PS Store. Jeśli pousuwane zostaną gry tworzone na kolanie przez miesiąc, nawigowanie po cyfrowym katalogu stanie się o wiele łatwiejsze. W ten sposób gracze znajdą w końcu tytuły niedostrzeżone, naprawdę warte uwagi.

Źródło: TrueTrophies