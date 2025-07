Jeden z największych hitów 2025 roku do sprawdzenia za darmo w PS Plusie

Capcom ma powody do dumy! Ich Monster Hunter Wilds to jeden z największych sukcesów ostatnich miesięcy. I choć niektórzy gracze narzekają na słaby end-game, to średnia ocen na poziomie 89% mówi sama za siebie. Teraz Sony daje szansę przetestowania gry bez wydawania ani złotówki. Z okazji 15-lecia usługi PlayStation Plus, Monster Hunter Wilds trafił do katalogu wersji próbnych dla subskrybentów Premium.

Dwugodzinne demo tylko dla PS Plus Premium

Z okazji urodzinowej promocji, użytkownicy najwyższego progu PS Plus mogą sprawdzić, jak wygląda polowanie w najnowszej grze Capcomu. Dwugodzinne demo może nie wystarczy, by zgłębić wszystkie mechaniki czy dojść do końca pierwszego aktu (zależy jak szybko stworzycie postać!), ale pozwala zrozumieć podstawy, opanować system walki i poczuć klimat świata. To wystarczająco dużo czasu, by ocenić, czy pełna wersja gry jest dla ciebie.

Wersja próbna nie różni się zawartością od pełnej gry, po prostu jesteś ograniczony czasowo. Wszystkie postępy zostaną zapisane, więc jeśli po demie zdecydujesz się na zakup Monster Hunter Wilds, kontynuujesz rozgrywkę dokładnie tam, gdzie ją przerwałeś.

Sony kontynuuje tym samym trend zachęcania graczy do droższych planów subskrypcyjnych. Podobne dema trafiły już wcześniej m.in. dla Rise of the Ronin czy Stellar Blade. Tym razem jednak mamy do czynienia z produktem z absolutnego topu 2025 roku.

Test your skills on the hunt 🏹



A two-hour Monster Hunter Wilds game trial is now available for Premium members, as part of the PlayStation Plus 15th Anniversary celebrations: https://t.co/X2VBjr1noz pic.twitter.com/jyJ3g7zRVY — PlayStation (@PlayStation) June 30, 2025

Źródło: PS Store