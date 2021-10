Sony rozbiło bank proponując subskrypcję PS Now za 137 złotych za 12 miesięcy. Jest to cena niższa o połowę w stosunku do normalnej. Z oferty skorzystają nowi użytkownicy.

Jeżeli szukaliście ciekawej oferty na PlayStation Now to śpieszymy donieść, iż nie musicie szukać dalej!

PS Now na rok tańsze o połowę

Subskrypcja PlayStation Now umożliwia dostęp do naprawdę imponującej liczby tytułów. Możemy wybierać spośród gier na PlayStation 2, 3, 4, które uruchomimy na PS4 bądź najnowszej „piątce”. Warto pamiętać, że produkcje powstałe z myślą o PS3 dostępne są w streamingu. To powinno zainteresować również posiadaczy PC, gdyż nie ma przeszkód, aby streamować wspomniane pozycje na komputery osobiste!

Oficjalnie w Polsce usługa ta nie jest wspierana, ale bez problemu możemy z niej skorzystać. Wystarczy posiadać konto zarejestrowane w UK. Tym bardziej że Sony ruszyło z promocją – PS Now na rok tańsze o połowę. Teraz za subskrypcję zapłacicie około 137 złotych!

Warto pamiętać, że oferta kierowana jest wyłącznie do nowych klientów. Zgaduję jednak, że wiele osób i tak nie skorzysta z niej na istniejących kontach PSN ze względu na wymóg posiadania konta UK. W trakcie rejestracji należy podać Londyn jako miasto zamieszkania i kod pocztowy ambasady.

Wspomnianą ofertę znajdziecie w tym miejscu. W jej ramach pobierzecie lub będziecie mogli streamować na swoje maszynie wiele świetnych pozycji, m.in. The Last of Us Part II, Nioh 2, serię Killzone, Horizon Zero Dawn czy Ratchet & Clank.