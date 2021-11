Promocje dnia – specjalne rabaty dla naszych czytelników: subskrypcja PS Plus na rok, zniżka na gry PC i tanie doładowanie PS Store

Dziś mamy zestaw świetnych ofert dla bywalców naszego portalu. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy kod rabatowy dający 14 proc. zniżki na asortyment sklepu Eneba, a także tańszą subskrypcję PS Plus bądź doładowanie PS Store.

Taki rabat to nie byle co. Dzięki niemu posiadacze konsoli PlayStation mogą zyskać tańsze doładowanie czy PS Plus. Pozostali zakupią świetne gry po niższych cenach.

Subskrypcja PS Plus na rok za 173,19 zł

Doładowanie PS Plus na 12 miesięcy kosztuje normalnie 234 złote. Tak więc opcja zakupu subskrypcji aż 26 proc. taniej wydaje się naprawdę dobrą okazją. Szczegóły poniżej!

14 proc. rabatu na gry w sklepie Eneba

Kod przeznaczony specjalnie dla naszych czytelników możemy spożytkować na różne sposoby. Warto między innymi zainteresować się najlepszymi przecenami na niektóre gry. Dzięki temu zdobędziemy przedpremierowo nadchodzącego Battlefield 2042 za 191,03 zł!

Doładowanie do PS Store po „taniości”

Doładowanie PS Store o wartości 100 PLN zdobędziecie teraz za 80,25 zł. Jest to naprawdę niezła okazja, szczególnie gdy za pomocą doładowania kupimy i tak przecenione gry!

Jakby brakowało Wam więcej świetnych ofert – poniżej kompletne zestawienie, a w nim m.in. Xbox Series X w zestawie, Wiedźmin 3 na Switcha i wyprzedaż w PS Store:

Zapraszamy także do naszego działu „Promocje” po więcej świetnych, codziennie starannie wyszukiwanych, ofert!