Promocje dnia – FIFA 22 w niższej cenie tylko u nas, tańsze doładowanie PS Store oraz przegląd ofert XSX

Jak Wam mija początek jesieni? Jest to Wasza ulubiona pora roku, czy może wręcz przeciwnie? Nieważne jednak, jaka pogoda za oknem, my proponujemy kolejne promocje! A dziś FIFA 22 w niższej cenie tylko u nas, tańsze doładowanie PS Store oraz przegląd ofert XSX m.in. z Far Cry 6.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Tańsza FIFA 22 tylko u nas

Jesteście spragnieni wirtualnych meczów piłkarskich? Dobrze się składa, bo mamy dla Was promocje na nadchodzącą grę FIFA 22. Wraz z Enebą przygotowaliśmy dla naszych czytelników, dzięki czemu zaoszczędzicie na zakupie najnowszej produkcji piłkarskiej od EA na PS4 i PS5. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w odnośniku.

Doładowanie PS Store w niezłej cenie

Proponujemy tańsze doładowanie do PS Store za 100 zł. Teraz możecie zapłacić jedynie 81,75 zł. Jak wynika, z prostej matematyki, dzięki tej okazji zaoszczędzicie 18,25 zł. Warto być oszczędnym! Tradycyjnie wszystkie potrzebne informacje znajdziecie niżej.

Przegląd ofert Xbox Series X m.in. z Far Cry 6

Szukacie najnowszych konsol Microsoftu? Poniżej w linku znajdziecie różne oferty XSX. Jeśli dodatkowo czekacie na Far Cry 6, to podpowiadamy: jest pakiecik konsoli wraz z grą. Więcej informacji znajdziecie poniżej.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co kupiliście!