Promocje dnia – tanie doładowanie do PS Store oraz przegląd ofert z konsolami PlayStation 5 i Xbox Series X

Przygotowaliśmy dla Was kolejne atrakcyjne oferty gamingowe. Dziś mamy coś szczególnie dla tych, którzy szukają PlayStation 5 i Xbox Series X. Są także tańsze doładowania do PS Store o wartości 100 zł.

W dziale Promocje na bieżąco możecie śledzić warte uwagi oferty. My za to wybraliśmy dla Was takie, którym z pewnością warto się przyjrzeć.

Doładowanie PS Store o wartości 100 zł za 83,85 zł

Któż by nie chciał przyjąć 100 złotych za nieco ponad 80 zł? No, w tym wypadku nie chodzi co prawda o gotówkę, a o doładowania do PS Store. Za wspomniane 100 zł da się jednak znaleźć mnóstwo atrakcyjnych gier.

Xbox Series X z grami i akcesoriami w polskich sklepach

Jeżeli kupować konsolę, to najlepiej z dodatkami. RTV Euro AGD, Media Expert i OleOle! oferują sprzęt najnowszej generacji w wariantach z różnymi akcesoriami – headsetem, dyskiem, ale też z nadchodzącym Far Cry 6.

To, czego wszyscy poszukują – PlayStation 5 w polskich sklepach

Deficyt na PS5 paradoksalnie pomógł w sprzedaży hitowej konsoli Sony. Nie musicie jednak daleko szukać odpowiedzi na pytanie „który sklep ma najlepszą ofertę”, bo zrobiliśmy to za Was. PS5 można zakupić w różnych wariantach – z grami, dodatkowymi kontrolerami i… no, jest w czym wybierać.

