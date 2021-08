Drepanosticta berinchangensis to gatunek ważki pochodzący z rodzaju Drepanosticta. Z kolei Nioh 2 należy do gatunku gier typu soulslike i już teraz możecie kupić tytuł za 69 zł w sklepie OleOle! W tym sklepie kupicie także gamingowe laptopy od 2999 zł. Ponadto tańszy pre-order Chernobylite na PS4 i PS5. To tylko niektóre z dzisiejszych wyróżnionych promocji.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Nioh 2 w sympatycznej cenie za na PS4 i PS5

Samuraj, katana, zabijanie, umieranie. Czego chcieć więcej? Niskiej ceny? Proszę bardzo. Nioh 2 w wersji na PlayStation 4 i 5 za 69 zł. Link poniżej:

Chernobylite w przedsprzedaży w wersji na konsole Sony za 127 zł

Polski Chernobylite powoli zbliża się na PS4 i PS5. Jeśli macie ochotę zakupić grę w przedsprzedaży, to polecamy poniższą ofertę. Zgarniecie tytuł za 127 zł w serwisie Allegro. Premiera 28 września bieżącego roku.

Gamingowe laptopy w OleOle! od 2999 zł

Na koniec proponujemy kilka modeli laptopów gamingowych w sklepie OleOle!. Doskonale sprawdzą się do grania w gierki i prac służbowych (a także nauki). Najtańszy laptop kosztuje 2999 zł, ale znajdą się też droższe propozycje sprzętu. Każdy powinien coś znaleźć dla siebie.

Jeśli wybrane przez nas promocje nie przypadły Wam do gustu, to poniżej znajdziecie masę innych dobrych okazji.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, czy udało Wam się coś kupić!