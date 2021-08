Promocje dnia – tanie doładowanie PS Store, Wiedźmin znowu za darmo i sporo horrorów w niskiej cenie

Jeśli widzicie ten tekst, to znaczy, że jesteście zainteresowani promocjami. W piątek, piąteczek, piątunio polecamy tańsze doładowanie na PS Store, darmowego Wiedźmina, a także listę świetnych horrorów w niskiej cenie.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Wyłącznie u nas rabacik na doładowanie w PS Store. Bierzcie wszyscy i częstujcie się

Ciepło zachęcamy do skorzystania z rabatu na doładowania konta na PS Store. Kupując kody za 100 zł i 200 zł zaoszczędzicie całkiem sporo gotówki. Promocja przygotowana tylko dla naszych czytelników. Instrukcję co zrobić, aby otrzymać zniżkę, znajdziecie w linku poniżej. Chyba nie muszę wspominać, że w sklepie PS trwa obszerna promocja do 19 sierpnia.

Tylko u nas – rabat na doładowanie PS Store. 100 PLN za 81,18 zł, 200 PLN za 158,97 zł w Eneba

Pierwszy wiedźminek z rabatem 100%

Nie wierzę w to, że nie macie jeszcze na swoich kontach pierwszego Wiedźmina. Jeśli jednak nie chcecie, aby odebrano wam dowód osobisty i paszport prawdziwego Polaka, to zgarnijcie darmową kopię pierwszego Wiedźmaka na patriotycznym GoGu.

Wiedźmin – Edycja Rozszerzona nadal dostępny za darmo w aplikacji GOG Galaxy

Jeśli lubicie się bać albo pokonywać strach, to sprawdźcie najnowszą promkę

Teraz dla tych, co lubią się bać. I dla tych, co się nie boją. W linku poniżej znajdziecie listę kilkunastu naprawdę świetnych horrorów jak choćby Resident Evil 3, Dying Light czy The Evil Within. Oprócz horrorów są też inne dobre tytuły, więc warto zerknąć.

Promocje na horrory w CDKeys. W przecenie gry takie jak Resident Evil 3, Dying Light czy The Evil Within 2

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co udało wam się wyhaczyć!