Promocje dnia – PS Plus za 120 zł dokładany do słuchawek, sposób na rabat w PS Store i CP2077 za 81 zł

Warto rozpocząć nowy tydzień od promocji. Czyż nie? Dlatego dzisiaj proponujemy PS Plus w zestawie ze słuchawkami, niezły trik na rabat do PS Store i Cyberpunka 2077 w naprawdę niskiej cenie.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Do słuchaweczek miło się przyjmie doładowanie PS Plus

Bezprzewodowe białe słuchaweczki idealnie sprawdzą się do gry po sieci, a dołączany do nich PS Plus na rok umożliwi zabawę mulitplayer. Ja to bym nazwał: „idealne połączenie”. Taki Kudłaty i Scooby gamingu. No może trochę przesadzam, ale nie zmienia to faktu, że oferta godna uwagi.

PS Plus na rok za 120 zł przy zakupie słuchawek Sony Pulse 3D do PS5

Sprytny sposób na rabacik do PS Store

Jaki to jest tytułowy sposób na rabat? To bardzo proste! Wystarczy kupić tańsze doładowanie portfela i zaoszczędzić na zakupach w sklepie PlayStation. Z moich wyliczeń wychodzi, że kupując z linku poniżej, oszczędzacie 25 złoty. Za te 25 złoty można wiele fajnych rzeczy kupić.

Doładowanie 100 PLN do PS Store dostępne w Gamivo za 75,76 zł

Polska gra, o której nigdy nie słyszeliście (Cyberpunk 2077) w niezłej cenie

Polska mała gra indie jest do zgarnięcia w niższej cenie. Cyberpunk 2077 do kupienia za mniej niż 100 złotych tylko na PC. Jeśli dalej Wam przeszkadza stan techniczny gry, to już za klika dni do produkcji trafi fanowska aktualizacja poprawiająca tytuł. Więcej poczytacie tutaj.

Cyberpunk 2077 na PC dostępny za 81,19 zł na CDKeys

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co udało Wam się kupić!