Promocje dnia – oferta na PS Plus dla naszych czytelników, Resident Evil Village taniej i konsola PS5 z dodatkami za 2349 zł

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy świetną promocję na PS Plus na 12 miesięcy. Oprócz tego mamy również RE Village w wersji na PS5 za 149 zł. W ofercie jednego ze sklepów pojawiła się też konsola PS5 w wersji Digital!

Dziś coś dla posiadaczy konsoli Sony i dla tych, którzy chcieliby takimi zostać.

PS Plus specjalnie dla naszych czytelników

Z naszym specjalnym kodem rabatowym zdobędziecie subskrypcję PS Plus za 178,36 zł w wersji na 12 miesięcy! W zamian za tę kwotę zyskacie możliwość grania w tryb multiplayer w wielu grach, a także darmowe pozycje co miesiąc, specjalne zniżki i dostęp do Video Pass.

Resident Evil Village na PS5 za 149 zł

Seria Resident Evil przeszła naprawdę długą drogę, a ostatnia wydana część została przyjęta świetnie zarówno przez fanów, jak i krytyków. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z koszmarem w spowitej mrozem wiosce – jest ku temu dobra okazja.

PS5 Digital znów dostępny!

PlayStation 5 w wersji Digital ponownie dostępny w ofercie sklepu Media Expert. Do tego w zestawie z dwoma kontrolerami DualSense i dodatkiem do gry NBA 2K 22.

To jednak nie wszystkie dzisiejsze oferty. Poniżej pełne zestawienie ciekawych promocji, m.in. rabaty na telewizory, monitory, gry i konsole:

Przypominamy, że wszystkie prezentowane oferty aktualne są w momencie pisania tego artykułu.