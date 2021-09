Choć do oficjalnego rozpoczęcia jesieni jest jeszcze trochę, tak chłód nawiedził nasz kraj. Dlatego zalecamy do gorącej herbatki promocje, a w nich Sniper Ghost Warrior Contracts 2 na PC za 79 zł, kolekcjonerskie figurki z Cyberpunk 2077, a także edycja specjalna TLoU2.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 na PC za 79 zł

Najnowsza odsłona serii Sniper Ghost Warrior teraz w promocji o 30 zł taniej. Są chętni? To zapraszamy pod poniższy link.

Tańsze figurki z Cyberpunk 2077

Fani figurek i Cyberpunk 2077 powinni być uradowani. Zresztą fani tylko figurek albo tylko CP 2077 również. W sklepie Media Expert do zgarnięcia są dwie kolekcjonerskie figurki: Johnnego Silverhanda lub Male V. Cena? 109,99 zł. Więcej info w linku.

Do zgarnięcia jest edycja specjalna The Last of Us Part II

Co dostaniecie w ulepszonej wersji? Na pewno 48-stronicową książkę z grafikami oraz futerał typu steelbook z pełną wersją gry. To nie wszystko. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o zawartości specjalnej TLoU 2 za 169 zł, to koniecznie zerknijcie poniżej.

Jeśli wybrane przez nas promocje nie przypadły Wam do gustu, to poniżej znajdziecie masę innych dobrych okazji.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co kupiliście!