Promocje dnia – 3 gry za darmo, tańsze telewizory do konsol i pre-order Nintendo Switch OLED

Dzisiaj wyróżniamy w promocjach 3 gry za darmo i tańsze telewizory do konsol. Ponadto ruszyła przedsprzedaż konsoli przenośnej Nintendo Switch OLED. To nie wszystko!

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Nintendo Switch OLED do kupienia w pre-ordererze

Jeśli macie ochotę pograć w pociągu, czy w parku, to mamy dla Was ofertę na przenośny sprzęt. Nintendo Switch OLED możecie już zamówić w przedsprzedaży za 1649 zł. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne.

Tańsze telewizory, które idealnie sprawdzą się do konsol

Filmy najlepiej ogląda się na dużym ekranie. To samo tyczy się grania. Chociaż wiadomo, że każdy ma inny gust. Mimo to, jeśli potrzebujecie TV do Waszych konsol, to są świetne promocje w sklepie RTV Euro AGD. Modele telewizorów już od 4399 zł.

Nie jedna, nie dwie, a trzy darmowe gry!

Do zgarnięcia są trzy zupełnie darmowe gierki. Pierwsza to Far Cry 3, Mad Speed Race, a także Shining Hotel: Lost in Nowhere. To jak, skusicie się? Zwłaszcza polecamy tą pierwszą.

Jeśli wybrane przez nas promocje nie przypadły Wam do gustu, to poniżej znajdziecie masę innych dobrych okazji.

Dajcie znać, co kupiliście!