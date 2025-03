Pudełkowe Prince of Persia: The Lost Crown na Nintendo Switch w niezwykle niskiej cenie

Grę Prince of Persia: The Lost Crown w wydaniu pudełkowym na Nintendo Switch możecie teraz kupić za 88 zł w serwisie Allegro. Najniższa cena w internecie!

Zapewne mało kto się tego spodziewał, ale szybko okazało się, że Prince of Persia: The Lost Crown to nie tylko świetna odsłona uwielbianej serii, ale i niezwykle kompetentna gra dla fanów platformówek wydana i opracowana przez Ubisoft. I choć poklask zdobyła głównie wśród fanów i krytyków, w istocie każdy powinien zagrać. Jeśli dysponuje Nintendo Switch to tym bardziej – grę kupicie w świetnej cenie!

Jest to gra w pudełkowym wydaniu, wydana na kartridżu. Polska wersja językowa. Dostawa za darmo dla posiadaczy subskrypcji Allegro Smart.