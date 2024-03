Wojna w Wietnamie i żołnierze kontra dinozaury. Ten horror zapowiada się aż za dobrze

Dobrych filmów militarnych nigdy za wiele! Tym bardziej jeśli łączą ze sobą horror i science-fiction, kontrastując dinozaury z żołnierzami, którzy dopiero co musieli walczyć z Vietcongiem.

Primitive War – film na podstawie powieści powstaje

Powieść Ethana Pettusa doczeka się filmu pełnometrażowego, który będzie przede wszystkim wojennym horrorem science-fiction (za Deadline). Jak i książka, opowiadać ma o losach amerykańskich żołnierzy w 1968 roku na wojnie w Wietnamie. W głębi tamtejszej dżungli znajdują jednak coś o wiele gorszego od żołnierzy wroga. Tak, chodzi o dinozaury. Sam pomysł jest tak szalony, że aż wart uwagi! Przeczytajmy jednak oficjalny opis fabuły.

Film opowiada o elitarnej jednostce zwiadowczej znanej jako Vulture Squad, która w 1968 roku, w szczytowym momencie wojny w Wietnamie, zostaje wysłana do odizolowanej doliny dżungli, aby odkryć los zaginionego plutonu Zielonych Beretów. Wkrótce odkrywają, że nie są sami. Dinozaury zostały wypuszczone w dżungli. – głosi opis scenariusza

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Luke Sparke, mający na koncie m.in. Occupation Rainfall czy Bring Him To Me. W głównych rolach zobaczymy Jeremy’ego Pivena (Entourage, Old School), Tricię Helfer (Battlestar Galactica, Lucyfer), Ryana Kwantena (True Blood) i Nicka Wechslera (The Boys). Esencją historii ma być opowieść o grupie żołnierzy żywcem wyjętych z filmu Pluton, którzy trafiają na wyposażone w wielkie zębiska dinozaury. Na razie nie ma daty premiery, a produkcja rusza niebawem w Australii. Do filmu zatrudniono ponad 200 lokalnych pracowników, więc możemy spodziewać się dużego dzieła.

Źródło: https://deadline.com/2024/03/primitive-war-jeremy-piven-ryan-kwanten-tricia-helfer-nick-wechsler-luke-sparkes-sci-fi-horror-1235869930/