Premiery gier maj 2024. 10 genialnych nowości, które zamienią życie graczy w raj

Życie jest zbyt krótkie, by w kółko ogrywać te same tytuły. Odłóżcie na bok starocie i powitajcie kozackie premiery gier na maj 2024.

Chowajcie portfele, zapnijcie kieszenie w spodniach, a świnki skarbonki oddajcie sąsiadowi. Nadchodzą bowiem takie gry, że jedna od drugiej bardziej ciekawa i kusząca. Na taki miesiąc jak ten czekaliśmy od dawna, ale tego pociągu z nowościami nikt nie zatrzyma, przebije się przez blokady chroniące dostęp do naszych PC i konsol. Microsoft ma next-genowego asiora, Sony oddaje świetnego exclusiva na nową platformę, a to raptem tylko fragment tego, co reprezentują premiery gier na maj 2024. Oto najlepsze z nich!

Najlepsze premiery gier maj 2024 – TOP 10 nowości

Indika

Platformy: PC

Data premiery: 2 maja 2024

Producent: Odd Meter

Wydawca: 11 bit studios

Premiery gier na maj 2024 zaczniemy od tłustego indyka z niezwykle intrygującym motywem opowieści. W INDIKA poznamy historię zakonnicy, przeżywającą podróż życia. Otóż opuszcza ona rosyjski klasztor, by poznać siebie i swoją wiarę w religię, którą nagle zaburzył głos diabła nawiedzający jej myśli. Gra ma formę przygodówki TPP nastawioną na rozwiązywanie zagadek logicznych, eksplorację świata. Od czasu do czasu zaserwuje nam wyzwania platformowe i sceny akcji, gdzie musimy uciekać przez wrogiem lub uważać na pułapki. Dużą rolę odegrają tu rozmowy z napotkanymi postaciami, którym trzeba pomóc bądź dzięki ich wiedzy otworzyć się na prawdę nt. dualizmu świata i niejednoznacznej moralności człowieka. Dla zainteresowanych mamy osobny tekst o INDIKA przybliżający więcej szczegółów o fabule i rozgrywce.

King Arthur: Legion IX

Platformy: PC

Data premiery: 9 maja 2024

Producent: NeocoreGames

Wydawca: NeocoreGames

Miał być dodatek fabularny do King Arthur: Knight’s Tale, ale ostatecznie zdecydowano się na wydanie pośredniej kontynuacji turowego RPG-a. W grze przejmujemy kontrolę nad rzymskim legionem – dodam, że jest to armia demonów – i z ich pomocą mamy przypuścić szturm na mityczną krainę Avalonu. Rozgrywka koncentruje się na walce taktycznej na bogato zaprojektowanych arenach, rozwijaniu swojej armii “nieumarłych”. Dla graczy przygotowano też atrakcję polegającą na gromadzeniu zasobów i ulepszaniu miasta Nova Roma, gdzie mamy obowiązek wznosić nowe budowle, które np. podnoszą statystyki postaci.

Homeworld 3

Platformy: PC

Data premiery: 13 maja 2024

Producent: Blackbird Interactive

Wydawca: Gearbox Publishing

W kręgach fanatyków oddających cześć tytułom spod znaku strategii kosmicznych Homeworld od niepamiętnych czasów stanowi jedną z ważniejszych marek. Dlatego też do sprawdzenia kontynuacji kultowej serii twórcy nie będą musieli dwa razy zapraszać. Fanów czekają wielkie wojny w otoczeniu gwiazd, drogi mlecznej, mgławic i oczywiście burzy meteorytów. Nad przestrzenią kosmiczną zapanujemy z pomocą floty kosmicznej, w skład której mogą wchodzić myśliwce, bombowce, fregaty. Ich wybór rzecz jasna warunkuje taktykę działania, gdyż każdy rodzaj statku ma inną wytrzymałość, moc bojową i funkcje.