Premiery gier obecnego tygodnia. 5 gier, które pochłoną nas bez reszty

W okresie letnim nie odpuszczamy grania w nowości. Zaznaczcie sobie w kalendarzyku najlepsze premiery gier na lipiec 2021.

Zdajemy sobie sprawę, że większość graczy ma teraz w głowie wycieczki lub zwariowane imprezy na plaży. Ale chyba znajdziecie trochę czasu na granie, prawda? Tym bardziej, że proponujemy Wam podróże w najlepsze premiery gier zapowiedziane na lipiec. W tym tygodniu konkretna dawka przygodówek, starć turowych i bardzo szybkie wyścigi. No to zaczynamy…

Premiery gier lipiec 2021 – przegląd tygodnia

Where the Heart Leads

Platformy: PS4, PS5

Data premiery: 13 lipca

Producent: Armature Studio

Wydawca: Armature Studio

Nowy tydzień zaczniemy sobie od intrygującego indyka z gatunku gier przygodowych. Tu jednak trzeba zaznaczyć, że to dość eksperymentalny projekt, w którym twórcy skupiają się przede wszystkim na formie opowieści, dokonywaniu decyzji i ich konsekwencjach. W wyniku pewnego zdarzenia nasz bohater może zmieniać historię swojego życia na przestrzeni dekad, czyli jakby napisać na nowo swoją przeszłość, teraźniejszość i zmierzyć się z niepasaną mu wcześniej przyszłością. Na graczy czeka sporo trochę czytania, zagadek i swobodna eksploracja.

Lost at Sea

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 15 lipca

Producent: Studio Fizbin

Wydawca: Headup Games

Lubicie surrealistyczne klimaty i egzystencjonalne pytania? No to mam dla Was jeszcze jedną przygodówkę skłaniającą do poważnego myślenia. W Lost of Sea będzie na co popatrzeć i co pozwiedzać, ale to historia przejmie naszą uwagę. Wylądujemy na wyspie odzwierciedlającej utracone wspomnienia z życia. W trakcie wędrówki mamy rozwiązywać zagadki, aby nasz bohater (i przy okazji my) zrozumiał sens istnienia i jego cel. Zapomniałbym, rozgrywkę urozmaici strach przed śmiercią…

Warhammer 40,000: Battlesector

Platformy: PC, PS4, XONE

Data premiery: 16 lipca

Producent: Black Lab Games

Wydawca: Matrix Games / Slitherine

Uniwersum Warhammera 40K w ostatnim czasie ma się coraz lepiej. W samym 2021 pojawiły się już 3 tytuły nawiązujące do gry bitewnej lub figurkowej, a to jeszcze nie koniec. Do końca roku zadebiutuje jeszcze Total War: Warhammer III, Darktide, a w tym tygodniu strategia turowa Battlesector. To klasyczna turówka, w której przejmiemy kontrolę nad armią imperium, na czele z sierżantem Carleonem. Schemat rozgrywki chyba wszystkim dobrze znany – zabić kosmiczne potwory i ocalić ludzkość. W tym przypadku skorzystamy z nadludzkich umiejętności, karabinów i tzw. mechaniki Momentum, czyli planowania ataku kombinacyjnego kilku jednostek jednocześnie.

F1 2021

Platformy: PC,PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 16 lipca

Producent: Codemasters

Wydawca: Electronic Arts Inc.

Co złego może stać się po przejęciu marki F1 przez EA? Raczej do dramatu nie dojdzie, bowiem kod źródłowy gry nadal rozwija studio Codemasters. Najnowsza odsłona symulatora wyścigów przyniesie kilka ciekawych zmian. Między innymi tryb kariery otrzyma wątki fabularne i związane z tym cut-scenki. Nowością jest również możliwość przejścia głównej kampanii w dwie osoby. Oczywistym jest, że poprawi się poziom realizmu na płaszczyźnie kontroli bolidów i oprawy graficznej, o czym nieśmiało informują już pierwsi testerzy na YT.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Platformy: Switch

Data premiery: 16 lipca

Producent: Nintendo

Wydawca: Nintendo

To będzie wyjątkowy tydzień dla właścicieli konsoli Switch przez wzgląd na jeden ważny tytuł. Nintendo wypuści w połowie lipca The Legend of Zelda: Skyward Sword w wersji znaczniej usprawnionej pod kątem grafiki. Rozmazane tekstury, modele postaci czy mało szczegółowe otoczenie to już przeszłość. Gra ma wykorzystać moc nowszej konsoli, czego efektem będzie również płynność animacji i dostosowane sterowania pod joy-cony. Ma to ułatwić poruszanie się w świecie i tym samym rozwiązywanie zagadek czy potyczki z wrogiem.