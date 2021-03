Ogromny pożar serwerowni OVH. Część stron może nie działać

W nocy z 9 na 10 marca miał miejsce pożar OVH. Spłonęło wiele serwerów i niektóre strony internetowe mogą mieć problemy z funkcjonowaniem.

W serwerowni firmy OVH wybuchł pożar. Jeden serwer całkowicie spłonął, a część drugiego jest bardzo poważnie uszkodzona. Konsekwencje wydarzenia dotknęły między innymi niektórych sprzedawców z platformy Allegro i europejskie serwery gry Rust. Spłonęła również część serwerów przechowujących backupy.

Pożar wybuchł w nocy z wtorku na środę. Serwerownia OVH w Strasburgu stanęła w ogniu, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Budynek udało się ugasić i na szczęście wszystkich pracowników ewakuowano bez szwanku.

Niestety, pożar całkowicie strawił serwer SBG2, a część SBG1, poważnie naruszono. Dodatkowo w wyniku zdarzenia spłonęły 4 z 12 pokoi z maszynami SBG1.

Jeśli korzystacie z usług OVH, to firma zaleca aktywację planu awaryjnego na wypadek katastrofy. O przebiegu pożaru na bieżąco informował szef OVH, Octave Klaba.

Doszło do poważnego incydentu w SBG2. Ogłoszono pożar w budynku. Strażacy byli natychmiast na miejscu zdarzenia, ale nie mogli opanować pożaru w SBG2. Całe miejsce odizolowano, co wpływa na wszystkie usługi w SGB1-4. Zalecamy wam aktywację planu awaryjnego. – pisze Octave Klaba na Twitterze

Plan OVH zakłada odbudowę strat w ciągu dwóch tygodni. Firma planuje zrestartować maszyny SBG1 i SBG4 do 15 marca. Dodatkowo SBG3 powinien wrócić do użytku 19 marca. Skutki pożaru odczuje wiele firm, a niektóre strony mogą mieć problem z działaniem.

Twórcy szalenie popularnego Rust utracili wszystkie europejskie serwery. Facepunch Studios potwierdzili, że znajdujące się na nich dane zostały bezpowrotnie zniszczone. Na ten moment deweloperzy pracują nad rozwiązaniem problemów.

Co więcej, pożar wpłynął też na polskich przedsiębiorców. Jak podaje Money, niektórzy sprzedawcy na Allegro mają problem z obsługą kupujących. Wynika to z awarii polskiego serwisu BaseLinker, który jest wykorzystywany do zarządzania zamówieniami. Serwery usługi nie są zniszczone, ale aktualnie trwa przenoszenie danych do nowego środowiska.

Dodatkowo nie działa kilka stron polskich klubów sportowych i parę portali informacyjnych oraz sklepów. Aktualnie nie wejdziemy na stronę Jagielonii Białystok, witryna TOPR-u ma problemy z działaniem, a księgarnia Bonito wprowadziła awaryjny plan na przywrócenie swoich usług.

Poszkodowanych jest naprawdę sporo, a całe zdarzenie ma niespotykaną skalę. Ciężko oszacować straty w przypadku polskich firm i część z nich już wydała stosowny komunikat.

Nienaruszone serwerownie powinny wrócić do normalnego funkcjonowania w ciągu paru dni. Niestety, nie wszystkie dane uda się odzyskać. Wśród zniszczonych serwerów znajdują się również te przechowujące backupy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.